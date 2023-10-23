Тухель об ЛЧ: «Целью «Баварии» всегда должен быть выход в 1/4 финала – после этого победить может любая команда, если повезет с жеребьевкой»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Томас Тухель Футбол

Томас Тухель не считает легкой группу «Баварии» в Лиге чемпионов.

«Конкуренция сейчас настолько жесткая, что групповой этап уже не бывает легким. Нужно быть бдительными и сосредоточенными все 90 минут. В группе с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном» нельзя позволить себе совершить ни одной ошибки, не говоря уже о двух, поэтому мы работаем, чтобы стать более надежными и стойкими. Мы уже на пути к этому. Мы несколько раз меняли ход игры, отставая в счете. Мы не позволяли этому выбить нас из колеи, у нас вырабатывается определенная жесткость в этом турнире.

В конечном итоге нашей целью всегда должен быть выход в четвертьфинал. Выиграв группу, в 1/8 финала вы сыграете с командой, занявшей второе место [в своей группе]. Дальше многое зависит от удачной жеребьевки.

За последние несколько лет четвертьфиналы были очень разными. Думаю, что имеет большое значение, играете ли вы против «Манчестер Сити» или другого клуба – они на данный момент являются эталоном. Конечно, все относительно, но сначала мы хотим попасть в плей-офф, а затем продолжить двигаться по этому пути. Если немного повезет с жеребьевкой, любая команда, которая выйдет в четвертьфинал, может выиграть турнир», – сказал главный тренер «Баварии».

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12 комментариев

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QWertY
А Гвардиолу критиковали за ежегодные выходы в полуфинал ЛЧ)
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Stanislav Cherchesov
Бавария Хайнкеса считала иначе)
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Док163
ахахахахахахаах травку покосил, травку постелил)
+3
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Очки Дани Алвеса
Так для Баварии это раз плюнуть вообще, стыдно такие цели преследовать. Занимаешь первое место, априори являясь фаворитом группы. Попадаешь на второе место другой группы и обыгрываешь в двух матчах. Слабовато.
+3
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Иван Иванов
Раньше цель была иная)
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Тиджани Бабангида
Вполне прагматично,в меру амбициозно и без популизма.
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mastadon
Везение это не попасть на Вильярреал?
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volodin
Если нельзя допустить ни одной ошибки в группе с Галатасараем и Копенгагеном, то в какой тогда можно? С Миланом, Ньюкаслом и ПСЖ, как у Дортмунда? Есть разница между уважением к сопернику и откровенным бардаком в головах и мыслях
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Den Den
Если хочешь выиграть турнир, то нужно не полагаться на удачную жеребьевку, Томас. Подбешивает он меня
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zzzeeerrrooo
Ответ Stanislav Cherchesov
Бавария Хайнкеса считала иначе)
Бавария до Хайнкеса получала 4 в СПБ
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