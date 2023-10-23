Тухель об ЛЧ: «Целью «Баварии» всегда должен быть выход в 1/4 финала – после этого победить может любая команда, если повезет с жеребьевкой»

Томас Тухель не считает легкой группу «Баварии» в Лиге чемпионов.

«Конкуренция сейчас настолько жесткая, что групповой этап уже не бывает легким. Нужно быть бдительными и сосредоточенными все 90 минут. В группе с « », « » и « » нельзя позволить себе совершить ни одной ошибки, не говоря уже о двух, поэтому мы работаем, чтобы стать более надежными и стойкими. Мы уже на пути к этому. Мы несколько раз меняли ход игры, отставая в счете. Мы не позволяли этому выбить нас из колеи, у нас вырабатывается определенная жесткость в этом турнире.

В конечном итоге нашей целью всегда должен быть выход в четвертьфинал. Выиграв группу, в 1/8 финала вы сыграете с командой, занявшей второе место [в своей группе]. Дальше многое зависит от удачной жеребьевки.

За последние несколько лет четвертьфиналы были очень разными. Думаю, что имеет большое значение, играете ли вы против « » или другого клуба – они на данный момент являются эталоном. Конечно, все относительно, но сначала мы хотим попасть в плей-офф, а затем продолжить двигаться по этому пути. Если немного повезет с жеребьевкой, любая команда, которая выйдет в четвертьфинал, может выиграть турнир», – сказал главный тренер «Баварии».

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