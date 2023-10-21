У Кейна 15 (10+5) очков в 11 матчах за «Баварию». Он лучший бомбардир и ассистент клуба в сезоне

Теги Бавария Майнц бундеслига Германия Пако Алькасер Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Харри Кейн забил 10-й гол за «Баварию».

Нападающий реализовал момент в матче Бундеслиги против «Майнца».

Англичанин проводит 11-й матч за «Баварию». В них он забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач, оба этих показателя – лучшие в клубе в этом сезоне.

В 8 матчах Бундеслиги у Кейна 9 голов. Только три игрока достигали этой отметки быстрее: Герт Дерфель, Пако Алькасер (оба за 7 матчей) и Эрлинг Холанд (за 6 матчей).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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12 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Как так можно?
Подходит под стиль Баварии просто. Ну и нап довольно неплохой)
Ничоси неплохой, топ-5 ЦФД мира точно. А по стилю да, Левандовски, только прокачаннее в плане подыгрыша. Не зря же Пеп за ним гонялся одно время🤓
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Как так можно?
Подходит под стиль Баварии просто. Ну и нап довольно неплохой)
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arspurs9
Ответ Как так можно?
Подходит под стиль Баварии просто. Ну и нап довольно неплохой)
Лучший по статистике в Тоттенхэме у разных тренеров с разными стилями, в Англии, теперь в Баварии. Может не под стиль подходит (хотя не без этого), а просто игрок высочайшего уровня?)
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Михо
Вот так нужно стартовать в Баварии, а не как Мане, при всем уважении конечно, но не подошел он клубу. Кстати и в Аравии не блещет кажется, видимо прошел свой пик
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a_shishkin
Лютый топ. Нужно было уходить года два назад, хорошо если трофеи получит. Заслуживает.
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Johnie
Осталось обогнать Гирасси)
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ничоси неплохой, топ-5 ЦФД мира точно. А по стилю да, Левандовски, только прокачаннее в плане подыгрыша. Не зря же Пеп за ним гонялся одно время🤓
топ 3 точно.
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Жаргал Шадапов
Ответ Как так можно?
Подходит под стиль Баварии просто. Ну и нап довольно неплохой)
Неплохой? Один из лучших ЦФ современности а не просто неплохой
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Mirali Aliev
Ответ Vićtor Diaź
Вот это нормальная, даже отличная статистика! Конкурентный чемпионат. А не ваши эти гол пас Роналду в лиге верблюдов. Смешно просто
Посмотрим, где будет играть Кейн в 38 лет и забьет ли он хотя бы столько голов за год, сколько забил Роналду.
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