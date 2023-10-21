У Кейна 15 (10+5) очков в 11 матчах за «Баварию». Он лучший бомбардир и ассистент клуба в сезоне
Харри Кейн забил 10-й гол за «Баварию».
Нападающий реализовал момент в матче Бундеслиги против «Майнца».
Англичанин проводит 11-й матч за «Баварию». В них он забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач, оба этих показателя – лучшие в клубе в этом сезоне.
В 8 матчах Бундеслиги у Кейна 9 голов. Только три игрока достигали этой отметки быстрее: Герт Дерфель, Пако Алькасер (оба за 7 матчей) и Эрлинг Холанд (за 6 матчей).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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