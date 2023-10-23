«Джикия – более разумный и опытный, чем Соболев. И на командные завтраки ходит. Он просто проиграл конкуренцию». Пименов о капитане «Спартака»

Руслан Пименов поделился мнением о ситуации с Георгием Джикией в «Спартаке».

Капитан красно-белых потерял место в основном составе « ».

– Пришел более сильный игрок на эту позицию – Бабич. Он фактурный, здорово на втором этаже играет, у него отличный первый пас. Джикия просто проиграл конкуренцию. В паре с Бабичем Джикию вместо представить вряд ли можно, потому что они оба левоногие.

– Капитан команды в запасе – бомба замедленного действия?

– Нет. Джикия – более разумный и опытный, нежели . И на командные завтраки, насколько понимаю, ходит. Так что с Джикией или продлят контракт или он уйдет в другой московский клуб. Потому что этот клуб он может усилить.

– Этот клуб – «Локомотив»?

– Да. Тем более у «Локо» большие проблемы в обороне. Так что для Джикии все нормально. Есть практика в матчах на Кубок, в матчах за сборную, где он правда, тоже допустил серьезную ошибку – в последнем матче с Кенией, – сказал бывший футболист « ива».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline