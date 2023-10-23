«Джикия – более разумный и опытный, чем Соболев. И на командные завтраки ходит. Он просто проиграл конкуренцию». Пименов о капитане «Спартака»

Теги Спартак Локомотив Руслан Пименов премьер-лига Россия Георгий Джикия Срджан Бабич Александр Соболев Алексис Дуарте Футбол

Руслан Пименов поделился мнением о ситуации с Георгием Джикией в «Спартаке».

Капитан красно-белых потерял место в основном составе «Спартака». 

– Пришел более сильный игрок на эту позицию – Бабич. Он фактурный, здорово на втором этаже играет, у него отличный первый пас. Джикия просто проиграл конкуренцию. В паре с Бабичем Джикию вместо Дуарте представить вряд ли можно, потому что они оба левоногие.

– Капитан команды в запасе – бомба замедленного действия?

– Нет. Джикия – более разумный и опытный, нежели Соболев. И на командные завтраки, насколько понимаю, ходит. Так что с Джикией или продлят контракт или он уйдет в другой московский клуб. Потому что этот клуб он может усилить.

– Этот клуб – «Локомотив»?

– Да. Тем более у «Локо» большие проблемы в обороне. Так что для Джикии все нормально. Есть практика в матчах на Кубок, в матчах за сборную, где он правда, тоже допустил серьезную ошибку – в последнем матче с Кенией, – сказал бывший футболист «Локомотива». 

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17 комментариев

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Bartez1986
если бы Джикия был более разумным, то уже давно бы закрыл рот своему развонявшемуся агенту. а он, как истинный недавно капитан, молчит и слушает
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Саша Пушкин
Ответ Bartez1986
если бы Джикия был более разумным, то уже давно бы закрыл рот своему развонявшемуся агенту. а он, как истинный недавно капитан, молчит и слушает
В том, что Джикия ходит на завтрак, а потом еще устраивает себе второй завтрак и вообще любит пожрать, мы можем убедиться, просто внимательно посмотрев на его нынешний внешний вид и физическую форму.
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Mohnatiy
Был бы у Джикии агент потише, вообще проблем бы не было.
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Direct free kick
истерит через агента
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SEREZH1K
лол.
1. Абсолютно согласен, что Джикия плохо играет и сейчас проигрывает конкуренцию Дуарте, Бабичу.
2. Совсем не согласен, что Джикия в адеквате, ибо его агент несет пургу, а Джикия его не затыкает, хотя именно по Джикии это бьет в первую очередь. Если после первого второго матча, еще эксперты заступались за Джикию, то после Динамо и Кении, все ротики закрыли, там Джикия все доказал.
3. Не понимаю, почему условный Джикия и Бабич не смогут сыграть вместе в каком-то матче, если вдруг кто-то получит травму или дисквалификацию, почему два правоногих защитника в центре ок, а два левоногих это бред? Условно, правша Хлусевич слева в обороне играет, а Джикия или Бабачи ПЦЗ сыграть не смогут? Бред)
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Bartez1986
если бы Джикия был более разумным, то уже давно бы закрыл рот своему развонявшемуся агенту. а он, как истинный недавно капитан, молчит и слушает
А Жора слушает, да ест.
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на счёт разума конечно доля правды есть, за трусы не хватается и команду на ровном месте не подводит, но есть минус, вовремя не заткнул агента, тем самым можно сказать настроил против себя болельщиков, не всех, но многих, а ещё после мути накидал в интервью, не красит капитана подобное молчание после всего этого, нужно резко высказаться по всем пунктам, так будет правильно...возможно ещё подставил Соболева...
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.ru
на командные завтраки ходит...
глядя на Джикию... совсем не удивлюсь если он ночью ещё и к холодильнику тайком пробирается
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Ответ SEREZH1K
лол. 1. Абсолютно согласен, что Джикия плохо играет и сейчас проигрывает конкуренцию Дуарте, Бабичу. 2. Совсем не согласен, что Джикия в адеквате, ибо его агент несет пургу, а Джикия его не затыкает, хотя именно по Джикии это бьет в первую очередь. Если после первого второго матча, еще эксперты заступались за Джикию, то после Динамо и Кении, все ротики закрыли, там Джикия все доказал. 3. Не понимаю, почему условный Джикия и Бабич не смогут сыграть вместе в каком-то матче, если вдруг кто-то получит травму или дисквалификацию, почему два правоногих защитника в центре ок, а два левоногих это бред? Условно, правша Хлусевич слева в обороне играет, а Джикия или Бабачи ПЦЗ сыграть не смогут? Бред)
по травме варианты возможны, но я думаю, что первый выбор сейчас у Абаскаля будет не Джикия, а Чернов...
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Ответ Mohnatiy
Был бы у Джикии агент потише, вообще проблем бы не было.
да в подобных случаях нужно тушить сразу, а не ждать реакции, болельщики не оценили его молчания...
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King_X
Ответ Bartez1986
если бы Джикия был более разумным, то уже давно бы закрыл рот своему развонявшемуся агенту. а он, как истинный недавно капитан, молчит и слушает
Наверно, здесь тоже виновата атака (с)
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sergspartak
Ответ SEREZH1K
лол. 1. Абсолютно согласен, что Джикия плохо играет и сейчас проигрывает конкуренцию Дуарте, Бабичу. 2. Совсем не согласен, что Джикия в адеквате, ибо его агент несет пургу, а Джикия его не затыкает, хотя именно по Джикии это бьет в первую очередь. Если после первого второго матча, еще эксперты заступались за Джикию, то после Динамо и Кении, все ротики закрыли, там Джикия все доказал. 3. Не понимаю, почему условный Джикия и Бабич не смогут сыграть вместе в каком-то матче, если вдруг кто-то получит травму или дисквалификацию, почему два правоногих защитника в центре ок, а два левоногих это бред? Условно, правша Хлусевич слева в обороне играет, а Джикия или Бабачи ПЦЗ сыграть не смогут? Бред)
Бабич медленный, к нему в пару нужен быстрый защитник, Дуарте идеально дополняет его и страхует там где Бабич не успевает, а Джикия помедленнее, будут провалы и у Бабича и у Джикии. К тому же Денисова тоже страховать надо. Джикия только в идеальной форме может Дуарте заменить по скорости, но такой формы давно не видно. Либо играть низко, не подниматься, чтобы назад бежать не пришлось. Форвард Краснодара вон уже разок убежал от Дуарте, свалили на Дуарте, но на деле Джикия еще медленнее и Бабич тоже, он бы убежал от них тем более. Джикии надо набирать форму как 2 года назад, тогда может поборется еще, а сейчас он по матчам в кубке медленный, а Чернов еще хуже. В Каких то матчах где много борьбы и больше важен рост игроков, а не скорость, можно пробовать Джикию с Бабичем.
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Ответ Konstantin Zorin
Чёта я не понимаю эту идею с командными завтраками. У всех игроков семьи, им бы завтракать дома, а тут нужно обязательно ехать на базу. А после завтрака какие тренировки? Значит снова домой. Зачем это?
завтраки это не только скорее всего классический завтрак, а возможно некое теоретическое занятие ещё или что-то похожее...варианты возможны...
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Alex Rhea
Ещё бы Джикия завтрак пропустил
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majestic1980
Казалось бы какая конкуренция между форвардом и защитником)
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Valentin Kompaneytsev
Джикия, по моему скромному мнению, может сыграть и крайнего защитника, не зависимо, что левоногий.
Но подозреваю, что причина не в этом, а в отношениях с Абаскалем. Трудно представить и, как это расценить, что Джикия, ведущий защитник, капитан команды не будет играть до истечения контракта. Не играть и получать деньги? Думаю, уже настало время руководству Спартака разобраться в этом.
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Konstantin Zorin
Чёта я не понимаю эту идею с командными завтраками. У всех игроков семьи, им бы завтракать дома, а тут нужно обязательно ехать на базу. А после завтрака какие тренировки? Значит снова домой. Зачем это?
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