«Джикия – более разумный и опытный, чем Соболев. И на командные завтраки ходит. Он просто проиграл конкуренцию». Пименов о капитане «Спартака»
Руслан Пименов поделился мнением о ситуации с Георгием Джикией в «Спартаке».
Капитан красно-белых потерял место в основном составе «Спартака».
– Пришел более сильный игрок на эту позицию – Бабич. Он фактурный, здорово на втором этаже играет, у него отличный первый пас. Джикия просто проиграл конкуренцию. В паре с Бабичем Джикию вместо Дуарте представить вряд ли можно, потому что они оба левоногие.
– Капитан команды в запасе – бомба замедленного действия?
– Нет. Джикия – более разумный и опытный, нежели Соболев. И на командные завтраки, насколько понимаю, ходит. Так что с Джикией или продлят контракт или он уйдет в другой московский клуб. Потому что этот клуб он может усилить.
– Этот клуб – «Локомотив»?
– Да. Тем более у «Локо» большие проблемы в обороне. Так что для Джикии все нормально. Есть практика в матчах на Кубок, в матчах за сборную, где он правда, тоже допустил серьезную ошибку – в последнем матче с Кенией, – сказал бывший футболист «Локомотива».
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1. Абсолютно согласен, что Джикия плохо играет и сейчас проигрывает конкуренцию Дуарте, Бабичу.
2. Совсем не согласен, что Джикия в адеквате, ибо его агент несет пургу, а Джикия его не затыкает, хотя именно по Джикии это бьет в первую очередь. Если после первого второго матча, еще эксперты заступались за Джикию, то после Динамо и Кении, все ротики закрыли, там Джикия все доказал.
3. Не понимаю, почему условный Джикия и Бабич не смогут сыграть вместе в каком-то матче, если вдруг кто-то получит травму или дисквалификацию, почему два правоногих защитника в центре ок, а два левоногих это бред? Условно, правша Хлусевич слева в обороне играет, а Джикия или Бабачи ПЦЗ сыграть не смогут? Бред)
глядя на Джикию... совсем не удивлюсь если он ночью ещё и к холодильнику тайком пробирается
Но подозреваю, что причина не в этом, а в отношениях с Абаскалем. Трудно представить и, как это расценить, что Джикия, ведущий защитник, капитан команды не будет играть до истечения контракта. Не играть и получать деньги? Думаю, уже настало время руководству Спартака разобраться в этом.