Сычев сопоставил Ларионова и Романцева: «Видел, что в хоккее бывают стеночки, но увидел, как это тренируют»

Дмитрий Сычев сравнил тренеров Игоря Ларионова и Олега Романцева.

Бывший нападающий сборной России по футболу прошел стажировку у главного тренера хоккейного « ».

– Ларионов напомнил кого-то из футбольных тренеров, с которыми вы работали?

– Что-то похожее было у Олега Ивановича Романцева.

Квадраты пять на два, квадраты на ограниченном участке поля, три в три, игра с нейтральным.

Много взаимодействий и передач – каждый знает, куда бежать и отдавать не глядя.

Вроде всегда были запрещены пасы, когда не видишь адресата, но в данном случае ты так чувствуешь партнера, что знаешь, что он обязательно появится там, куда отдаешь.

– Стеночки и забегания в хоккейном «Торпедо» тоже есть?

– Да! Я видел, что в хоккее бывают стеночки, но, углубившись в процесс, увидел, как это тренируют.

– С Ларионовым вы ранее не пересекались?

– Нет. И до сих пор под впечатлением, – сказал Дмитрий Сычев.

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