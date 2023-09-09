Сычев сопоставил Ларионова и Романцева: «Видел, что в хоккее бывают стеночки, но увидел, как это тренируют»
Дмитрий Сычев сравнил тренеров Игоря Ларионова и Олега Романцева.
Бывший нападающий сборной России по футболу прошел стажировку у главного тренера хоккейного «Торпедо».
– Ларионов напомнил кого-то из футбольных тренеров, с которыми вы работали?
– Что-то похожее было у Олега Ивановича Романцева.
Квадраты пять на два, квадраты на ограниченном участке поля, три в три, игра с нейтральным.
Много взаимодействий и передач – каждый знает, куда бежать и отдавать не глядя.
Вроде всегда были запрещены пасы, когда не видишь адресата, но в данном случае ты так чувствуешь партнера, что знаешь, что он обязательно появится там, куда отдаешь.
– Стеночки и забегания в хоккейном «Торпедо» тоже есть?
– Да! Я видел, что в хоккее бывают стеночки, но, углубившись в процесс, увидел, как это тренируют.
– С Ларионовым вы ранее не пересекались?
– Нет. И до сих пор под впечатлением, – сказал Дмитрий Сычев.
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