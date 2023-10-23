Трошечкин о командных завтраках: «Не думаю, что это очень важное мероприятие, люблю поспать подольше. Сходить можно, а потом аккуратно донести до тренера, что большая часть команды недовольна»

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал об отношении к завтракам в команде.

Ранее сообщалось, что отстранил от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков.

«Нет такой установки, что все должны ходить на командные завтраки в « ». Они есть в расписании, но не обязательны для посещения. Точнее, они есть в расписании только в игровой день. Насколько справедлива ситуация, когда игрока могут наказать за непосещение командного завтрака? Я люблю поспать подольше. Даже на сборах завтрак не то что пропускаю, он у меня скоротечно проходит.

Во-первых, это внутренняя кухня команды и есть требования тренера. Если они такие, можно, наверное, в душе не соглашаться, но их нужно выполнять. Понятно, если скажут: «Прыгай с 10-го этажа», – этого делать не нужно. Но сходить на завтрак можно, а потом очень аккуратно донести до тренера, что большая часть команды недовольна. Я не думаю, что это очень важное мероприятие», – сказал .

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