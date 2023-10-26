Брайтон – Аякс: прогноз на матч 26.10.2023, Лига Европы

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В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Брайтон» на «Фалмер Стэдиум» сыграет с «Аяксом». Игра пройдет в рамках квартета B, и состоится в четверг, 26 октября. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Брайтона» (1.35), тотал больше 2.5 (1.38), обе забьют (1.63).

У обеих команд дела в Лиге Европы идут, мягко говоря, неважно. «Брайтон» замыкает турнирную таблицу, а «Аякс» идет третьим. Впрочем, и британцы, и нидерландцы имеют шансы исправить турнирное положение – но для этого надо выигрывать очную встречу. Смогут ли хозяева набрать три очка и выбраться со дна турнирной таблицы? Чем ответит «Аякс»? Кто из футболистов станет героем матча? Ответы на эти вопросы мы узнаем, только посмотрев игру. Ну а наш прогноз на матч «Брайтон» – «Аякс» поможет вам сделать осмысленную ставку на предстоящий поединок.

«Брайтон»

 

«Чайки», как писали выше, замыкают турнирную таблицу в Лиге Европы. Команда в двух матчах групповой стадии однажды сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Брайтон» забил четыре мяча – столько же, например, у «Аякса» и лидирующего афинского АЕКа, но пропустила команда пять голов – столько же, сколько и идущий на втором месте «Марсель». Исходя из такой статистики вполне можно сделать вывод о временном нахождении команды на дне турнирной таблицы.

Впрочем, текущая игровая форма команды вряд ли удовлетворяет поклонников «чаек». Так, «Брайтон» в десяти сыгранных матчах потерпел пять поражений, дважды сыграл вничью и одержал три победы. Из рассмотренных нами игр, выделим победу над «Манчестером Юнайтед» в 5 туре чемпионата Англии – 3:1, а также боевую ничью с «Ливерпулем» в 8 туре розыгрыша английской Премьер-лиги – 2:2.

В Лиге Европы команда в крайне результативном матче уступила АЕКу – 2:3, а также сыграла боевуют ничью с «Марселем» – 2:2.

Приводим прочие статистические факты о команде:

  • в последних десяти матчах команда забила 18 голов;
  • в последних десяти матчах команда пропустила 22 мяча;
  • «Брайтон» в последних десяти матчах в среднем забивает 1.80 гола за игру;
  • «Брайтон» в последних десяти матчах в среднем пропускает 2.20 гола за игру;
  • команда в последних десяти матчах неизменно пропускает;
  • команда в девяти из последних десяти матчей и забивает, и пропускает.

Лучшим бомбардиром команды является Жуан Педро. Бразилец в 12 матчах «Брайтона» отличился пятью голами (четыре были забиты с пенальти). На втором месте Эван Фергюсон. У ирландца 4 гола в десяти играх. На третьей строчке Соломон Марч с тремя голами в десяти матчах, Карру Митома с тремя голами в 12 играх и Паскаль Гросс с тремя голами в девяти поединках.

Лидером по голевым передачам является Каору Митома. Японец в 12 матчах отдал четыре ассиста, на втором месте Первис Жступиньян с тремя результативными передачами в восьми матчах, а на третьей строчке – Хулио Сесар Энсисо с двумя результативными пасами в двух играх, а также Тарик Лэмпти с двумя ассистами в семи матчах.

«Брайтону» в предстоящей встрече не смогут помочь Якуб Модер – у центрального полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки. 24-летний футболист вернется в строй не раньше конца декабря этого года. Также не сыграет и Хулио Сесар Энсисо – футболист выбыл на неопределенный срок из-за разрыва мениска.

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«Аякс»

 

Амстердамцы набрали два очка в двух матчах Лиги Европы, и с двумя баллами занимают третье место в турнирной таблице. Команда забила четыре гола, но при этом пропустила четыре мяча. Отставание же от лидирующего АЕКа составляет два балла.

«Аякс» в последних десяти матчах выиграл только один матч, в четырех встречах сыграл вничью и потерпел пять поражений. Отдельно выделим ничью в игре с «Марселем» – 3:3, а также «боевое» поражение от «Утрехта» в чемпионате страны – 3:4.

Что касается других статистических фактов о команде, то:

  • «Аякс» в последних десяти матчах забил 15 голов;
  • команда в последних десяти матчах пропустила 21 мяч;
  • «Аякс» в среднем забивает 1.50 гола за игру (в последних десяти матчах);
  • «Аякс» в среднем пропускает 2.10 гола за игру (в последних десяти матчах);
  • в одном матче из последних десяти игр команда сыграла «на ноль».

Лучшим бомбардиром команды из Амстердама является Мохаммед Кудус. В активе футболиста четыре гола в трех матчах «Аякса», на втором месте идет Стевен Бергвейн с четырьмя голами в десяти играх, а тройку лидеров замыкает Брайан Броббей с тремя голами в 11 матчах.

Лучший ассистент – Борна Соса. У хорвата четыре результативные передачи в четырех сыгранных матчах команды, на втором месте идет Карлуш Боржеш с двумя ассистами в 11 матчах.

«Аяксу» в предстоящей встрече не смогут помочь Ахметжан Каплан, Жеронимо Рулли, Сиверт Маннсверк, Стевен Бергейс, а также Амурричо ван Аксель Донген. Все футболисты травмированы, и вряд ли восстановятся к матчу с «Брайтоном».

Прогноз на матч «Брайтон» – «Аякс»

 

Отметим, это будет первая очная встреча команд. Впрочем, в этом матче букмекеры видят фаворитом именно хозяев поля – так, букмекерская контора «Бетбум» дает на победу «Брайтона» коэффициент 1.35. Ничья оценивается солиднее – 6.00, ну а вот победа «Аякса» – 8.00.

Пожалуй согласимся с букмекером, и вот почему – «Брайтон» играет дома, команда имеет относительно неплохую игровую форму (боевая ничья с «Ливерпулем» и поражение от «Манчестер Сити» с минимальной разницей мячей прямое тому подтверждение). «Аякс» же буксует в национальном первенстве, и наверняка не сможет совладать с командой уровня «Брайтона». Впрочем, свой гол амстердамцы забьют. Наш прогноз – победа «Брайтона» (1.35), тотал больше 2.5 (1.38), обе забьют (1.63).

Где смотреть матч Брайтон – Аякс

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Брайтон Англия – Аякс Нидерланды
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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