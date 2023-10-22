Байер — Карабах: прогноз на матч 26 октября 2023, Лига Европы

26 октября пройдут матчи третьего тура групповой стадии Лиги Европы. В рамках тура сыграют лидеры группы Н «Байер» — «Карабах». Игра пройдет в Леверкузене на поле стадиона «Бай Арена». Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Шестая команда Бундеслиги уверенно начала розыгрыш нового сезона чемпионата Германии. «Байер» по итогам восьми стартовых туров не проигрывает. Команда одержала семь побед и один раз сыграла вничью. Разница голов 25:7. Больше забивает только «Бавария». С 22 очками леверкузенцы на первом месте в турнире. В прошлом сезоне «Карабах» выиграл чемпионат Азербайджана, обойдя «Сабах» Баку на девять очков. В текущем сезоне команда пока занимает второе место в чемпионате после 10 туров. На счету команды шесть побед, две ничьи и два поражения. Лидирует в турнире «Зиря» с таким же количеством очков. Разница голов в 10 турах 20:8. «Карабах» самая результативная команда в чемпионате.

Ранее команды не встречались на международной арене и в товарищеских матчах.

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Рекомендованная ставка: ТБ2,5, победа «Байера», победа «Байера» с форой -1,5, ИТБ1,5 «Байера».

Байер

В последнем туре чемпионата Германии «Байер» взял три очка в игре с «Вольфсбургом». Гостевая победа со счетом 2:1. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. На 13 минуте за «Байер» отличился Джереми Фримпонг. На 41 минуте счет сравнял Максанс Лакруа. Победу гостевой команде принес точный удар Алехандро Гримальдо на 62 минуте.

В Лиге Европы действующий лидер чемпионата Германии выступает уверенно. Команда одержала две победы в двух турах. На домашней арене победа со счетом 4:0 над «Хеккеном» и гостевая победа 2:1 над «Мольде». С 6 очками «Байер» возглавляет квартет. Разница голов в двух турах 6:1.

Результаты «Байера» в пяти играх:

Бундеслига, «Вольфсбург» — «Байер» 1:2;

Бундеслига, «Байер» — «Кельн» 3:0;

Лига Европы, «Мольде» — «Байер» 1:2;

Бундеслига, «Майнц» — «Байер» 0:3;

Бундеслига, «Байер» — «Хайденхайм» 4:1.

Подопечные Хаби Алонсо не проигрывают в 10 официальных матчах. На счету команды девять побед и одна ничья. Разница голов 31:8. На домашней арене у «Байера» шесть побед, три ничьи и одно поражение. Разница голов 24:9.

Интересные статистические факты по игре «Байера»:

Самые результативные игроки команды в Лиге Европы— Амин Али 1+2, Виктор Бонифасе 1+1, Флориан Виртц 1+1, Джереми Фримпонг 1+0, Гранит Джака 0+1;

Самые результативные игроки команды в сезоне — Виктор Бонифасе 9+4, Йонас Хофманн 6+3, Джереми Фримпонг 5+4, Амин Али 3+5, Флориан Виртц 3+4, Алехандро Гримальдо 3+4;

«Байер» не проигрывает в 7 домашних матчах;

«Байер» победил в 5 домашних матчах;

В 6 домашних встречах «Байер» забивает более гола;

В 5 домашних матчах «Байер» забивает как минимум 3 гола;

«Байер» выиграл 6 последних официальных матчей;

«Байер» забивает более гола в 7 из 10 играх турнира;

13 последних матчей «Байера» прошли как минимум с тремя голами;

«Байер» забивает в первом тайме в 11 матчах;

«Байер» забивает в первом тайме в 6 матчах дома;

«Байер» забивает во втором тайме в 5 домашних играх.

В последней игре чемпионата Германии из-за травм не играл защитник Артур и полузащитник Айман Аурир.

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Карабах

В последнем матче азербайджанской Премьер-Лиги «Карабах» не сумел взять три очка. Гостевая ничья 2:2 с «Туран Товуз». Гости дважды выходили вперед. Счет в матче открыл Жуниньо на 7 минуте встречи. В дебюте второго тайма Джон сравнял счет. На 90 минуте «Карабах» был близок к победе, так как забил Леандро Андраде. Гости не удержали победный счет. «Карабах» пропустил на четвертой компенсированной минуте от Айхана Гусейнова.

На пути к групповой стадии турнира «Карабах» сыграл в четырех раундах квалификации: проход «Линкольн Ред Импса», поражение польскому «Ракуву», далее последовали две успешные серии с ХИКом и «Олимпией» из Любляны. На групповой стадии турнира «Карабах» одержал две победы с одинаковым счетом 1:0. Дома победа над «Мольде» и в гостях над «Хеккеном». С 6 очками «Карабах» на втором месте в группе.

Результаты «Карабаха» в пяти последних встречах:

Премьер-Лига, «Туран Товуз» — «Карабах» 2:2;

Премьер-Лига, «Нефтчи» — «Карабах» 0:2;

Лига Европы, «Хеккен» — «Карабах» 0:1;

Премьер-Лига, «Карабах» — «Сумгаит» 5:0;

Премьер-Лига, «Габала» — «Карабах» 1:2.

На официальном уровне команда одержала шесть побед, трижды сыграл вничью и один раз проиграла в 10 матчах. Разница голов 18:7. На выезде у «Карабаха» шесть побед, три ничьи и одно поражение. Разница голов 21:10.

Интересные статические факты по игре «Карабаха»:

Самые результативные игроки команды в еврокубках: Редон Джиджа 5+0, Леандро Андраде 3+0, Яссин Бензья 2+2, Абделла Зубир 1+3, Жуниньо 2+0;

Самые результативные игроки команды в сезоне: Жуниньо 9+0, Абделла Зубир 4+3, Редон Джиджа 6+0, Леандро Андраде 5+1, Амеду Кейта 3+1;

«Карабах» забивает в 8 матчах в турнире;

«Карабах» не проигрывает в 7 играх;

«Карабах» забивает в 10 матчах;

«Карабах» не проигрывает в 7 играх в Лиге Европы;

«Карабах» победил в 4 из 5 гостевых матчах в турнире;

«Карабах» победил в 12 из 15 гостевых играх;

«Карабах» забивает во втором тайме в 4 матчах;

«Карабах» забивает в 15 гостевых играх;

В 10 матчах «Карабах» забивает первым;

В 5 из 7 матчах «Карабах» забивает более гола.

В лазарете команды 32-летний защитник Марко Вешович.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы Байер — Карабах

«Байер», как более статусная команда и коллектив, обладающий лучшим подборов кадров, получил статус фаворита игры. В матче встречаются два лидера квартета и очные встречи покажут у кого больше шансов на первое место. Лидерство в группе позволит напрямую выйти в 1/8 финала. Команда, занявшая второе место, в 1/16 финала сыграет с третьей команды из группы Лиги чемпионов.

Коэффициенты на матч «Байер» — «Карабах» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Байера» — 1,23;

Ничья — 7,23;

Победа «Карабаха» — 12,22;

ТБ2,5 — 1,39;

ТМ2,5 — 3,16;

«Обе забьют — да» — 1,86;

«Обе забьют — нет» — 1,88.

С фаворитом в предстоящей игре все ясно. Леверкузен в прекрасной форме. Команда не проигрывает в Бундеслиге и высока вероятность, что после третьего тура Лиги Европы, «Байер» станет единоличным лидером квартета. Перед «Карабахом» стоит задача сдержать атакующий порыв хозяев. Ничья в предстоящей встрече будет хорошим результатом. «Карабах» достаточно уверенно играет в обороне в Лиге Европы. В 10 из 11 матчах команда не пропустила более гола. В гостевых встречах «Карабах» не пропускает более двух мячей уже в 12 матчах. На домашней арене «Байер» забивает много. В пяти встречах подряд леверкузенцы поразили ворота соперника как минимум трижды. Очная встреча покажет, что сильнее, атака «Байера» или оборона «Карабаха». Основная ставка на игру — победа «Байера» с форой -1,5 с коэффициентом 1,62 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Байер – Карабах

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