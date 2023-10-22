Где смотреть Брайтон – Аякс, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 26 октября

В четверг, 26 октября, сыграют Брайтон и Аякс в 3 туре Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Фалмер Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 2.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Брайтон – Аякс

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Брайтон – Аякс