Где смотреть Брайтон – Аякс, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 26 октября
В четверг, 26 октября, сыграют Брайтон и Аякс в 3 туре Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Фалмер Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Брайтон – Аякс
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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