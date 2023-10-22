ПСЖ – Милан прогноз на матч 25 октября 2023, Лига чемпионов

Париж готовится к трём крупным матчам на неделе. С одной стороны, это два оставшихся матча чемпионата мира по регби (игра за 3-е место и финал), которые пройдут в Сен-Дени на «Стад де Франс», но французы, к сожалению, будут там только зрителями. С другой стороны, «Парк де Пренс» примет лигочемпионскую игру «ПСЖ» против «Милана». Что ждать нам от этой встречи с учётом того, что оба эти клуба не смогли справиться с «Ньюкаслом», а один и вовсе оказался проигравшим? Давайте посмотрим.

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ПСЖ

Парижане сами себе создают проблемы и сами героически их решают. Как минимум такое объяснение может быть дано тому, что ПСЖ начал нагонять ушедших в отрыв «Монако» и «Ниццу» в Лиге 1: в двух предыдущих турах одержаны победы над «Ренном» (3:1) и «Страсбуром» (3:0), что сократило отставание от лидирующих в таблице монегасков до 2 очков, а от команды с Лазурного берега до одного очка. Вот Луису Энрике аукается до сих пор очное поражение от «Ниццы» 2:3: не будь его, ПСЖ бы вернул себе лидерство. Но это дело поправимое: стайерскую дистанцию парижане выдержать могут.

Куда большее беспокойство вызывает Лига чемпионов. Поражение от «Ньюкасла» 1:4 стало больше чем «ледяным душем», как говорят о таких играх в прессе. Конечно, были прецеденты и раньше: «Депортиво», выходя на ответный матч против «Милана» (совпадение, не правда ли?), сумел отыграться с 1:4 и забить четыре безответных мяча, обескуражив тогда Карло Анчелотти. В игре против «Ньюкасла» у парижан было явное преимущество во владении мячом и было равенство с «сороками» по реализации ударов в створ (50%). Но есть один нюанс, как говорится. Парижане пробили дважды в створ, реализовав половину своих моментов. А «Ньюкасл» нанёс 8 ударов в створ, ТОЖЕ реализовав половину своих моментов.

Люка Эрнандес забил гол престижа уже при счёте 0:3, когда исход игры уже был предопределён и «Ньюкасл» уже двигался к своей первой спустя много лет еврокубковой победе. Интрига особо не искрилась, а в компенсированное время была формально потушена «чемпиком». Так или иначе, парижанам надо побеждать «Милан» в ближайшем туре, если они ещё хотят выйти в плей-офф. Конечно, у «дьяволов» того есть свои острые проблемы. Но перефразируем китайскую мудрость, если ты сделал шаг назад, не думай смеяться над тем, кто сделал два шага назад.

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Милан

Проблем у «Милана» тоже немало. Команда Стефано Пиоли прошла последнюю проверку в виде матча против «Ювентуса» в Серии А, но не выдержала ее. В первом тайме «Милан» имел какое-никакое игровое преимущество до 41-й минуты, когда Малик Тиав буквально опрокинул Мойзеса Кина во время атаки «бьянконерри» и получил прямую красную. В итоге «россонерри» провели второй тайм в меньшинстве, но это ещё полбеды: Мануэль Локателли, который играл в прошлом сезоне за «Милан», на 63-й минуте с передачи того же Веа и после рикошета от Раде Крунича забил единственный мяч. Мог Влахович в конце матча второй мяч забить «дьяволам», имея два убойных момента, но оба раза от ещё большего унижения команду спас 40-летний Антонио Миранте, совершивший сэйв.

Выход Миранте, не игравшего с мая 2021 года, был связан с тем, что у «Милана» попросту не осталось вратарей. В матче против «Дженоа» Майк Меньян доигрался до дисквалификации, а готовившийся к игре с «Юве» Марко Спортьелло получил травму. Букмекеры предполагали, что Миранте может и не суметь отыграть на «ноль», но если бы не тот злосчастный фол Тиава, всё могло пойти по другому сценарию. Очевидно, что Меньян может занять место в воротах «Милана» на лигочемпионскую игру, но будет ли его подменять Миранте? Или же придётся кому-то из полевых вставать в ворота?

В Лиге чемпионов ситуация тоже серьёзная. «Милан» не то что не одержал ни одной победы, он не забил ни одного гола до сих пор. Если против «Ньюкасла» он не реализовал игровое преимущество в виде 25 ударов по воротам против 6 (при владении 53 на 47), то с «Боруссией» он оказался в роли «догоняющего». По владению мячом «россонерри» уступили (!) «шмелям» (42 на 58), равно как и по ударам по воротам (всего 18 против 14, ударов в створ – 3 против 2). Оборона у команды тогда хорошо сработала, но третью ничью подряд в ЛЧ вряд ли поклонники «россонерри» выдержат.

Прогноз

Статистику по играм команд Лиги чемпионов УЕФА может предоставить не только Sports.ru, но и Google, где найдётся всё о футболе. Как сообщает всезнающий Google, игра между «ПСЖ» и «Миланом» состоится 25 октября в 22:00 по московскому времени на «Парк де Пренс». Можно было бы упомянуть шаблонную конструкцию «это игра за шесть очков», но здесь действительно решается очень многое: после 3-го тура позади окажется половина группового этапа. И если кое-кто не преуспеет в этом матче, то перспективы выхода в плей-офф станут менее ощутимыми. Номинально Google отдаёт предпочтение парижанам: 55% шансов на их победу, 24% на ничью и 21% на победу гостей. Сверимся с BetBoom и проверим, какие именно коэффициенты предлагаются на события в этой встрече.

BetBoom предлагает следующие коэффициенты на исход: победа «ПСЖ» за 1.73, ничья за 3.95 и победа «Милана» за 4.84. В принципе, соотношение соблюдается, хотя можно допустить, что коэффициент на «Милан» даже занижен. Время на двойные шансы и двойные исходы мы тратить не будем, поэтому сразу перейдём к тоталам.

Для оценки тоталов для начала лучше пробежаться по пяти предыдущим встречам каждой из команд, и начнём мы с парижан.

24 сентября. Лига 1. ПСЖ 4:0 Марсель.

30 сентября. Лига 1. Клермон 0:0 ПСЖ.

4 октября. Лига чемпионов. Ньюкасл 4:1 ПСЖ.

8 октября. Лига 1. Ренн 1:3 ПСЖ.

21 октября. Лига 1. ПСЖ 3:0 Страсбур.

Со своими противниками по Лиге 1 парижане уже справляются (не считая «Клермона»), поэтому можно сказать, что в себя они после оглушающих ударов на старте чемпионата вроде как пришли. И, естественно, четыре раза в их встречах был выдержан тотал больше 2.5 (два раза больше 3.5, ещё один раз больше 4.5).

Теперь посмотрим, каковы результаты пяти предыдущих встреч «Милана»:

27 сентября. Серия А. Кальяри 1:3 Милан.

30 сентября. Серия А. Милан 2:0 Лацио.

4 октября. Лига чемпионов. Боруссия 0:0 Милан.

7 октября. Серия А. Дженоа 0:1 Милан.

22 октября. Серия А. Милан 0:1 Ювентус.

До игры против «Ювентуса» команда Стефано Фиоли проиграла только один раз, но своему злейшему противнику в лице «Интера» 1:5. Теперь же у них второе поражение в Серии А. Ситуация сложная, и если бы не посыпавшиеся дисквалификации, возможностей и времени исправить ошибки было бы побольше. А так всё в традициях итальянского футбола, тоталы маленькие против более-менее серьёзных команд.

Букмекеры предлагают на игру классические тоталы больше/меньше 2.5: больше за 1.72 и меньше за 2.19. «Милан» может выбрать игру и вторым номером против подобной команды, но всё-таки им нужно набирать три очка, а не одно: смогут ли контратаки исправить ситуацию, покажет время. «ПСЖ» должен выигрывать и желательно покрупнее. А ещё лучше, чтобы их игра не была зависима исключительно от настроения и способностей Мбаппе: в прошлом туре французский гений с «сороками» ничего не поделал. Для тех, кто верит в возможность более крупного тотала, предлагается ставка больше 3.5 за 2.87 (меньше этой отметки можно поставить с кэфом 1.45).

Если говорить об индивидуальных тоталах команд, то у «ПСЖ» есть возможность пробить тотал больше 1.5 (он идёт с кэфом 1.71). Тотал меньше 1.5 оценивается в 2.17. На парижский тотал больше 2 предлагается 2.37, а меньше 2 уже можно взять за 1.6. Три и больше мяча парижане забить, в принципе, могут, но соперник здесь точно не «Ренн» и не «Страсбур», чтоб столько пропустить за раз. У «Милана» с атакой выглядит всё не так обнадёживающе: тотал больше 1.5 оценивается уже в виде 3.34. Вариант больше 1 предлагается с кэфом 2.2, а меньше 1 с кэфом 1.69. BetBoom как бы намекает, что «Милану» будет вынужден играть от обороны, хотя турнирное положение обязывает их идти на риск.

Коротко о форе: букмекеры предлагают поставить на победу «ПСЖ» с форой (-0.5) за 1.76, ну а на «Милан» они предлагают фору (+0.5) за 2.12. Заметьте, как цифры коэффициентов перекликаются с тоталами больше/меньше 2.5. На победу «Милана» с форой (-0.5) предлагается кэф 4.9. Задача добиться такой форы крайне сложная для Фиоли и компании. Но если всего одна контратака принесёт им успех, а «ПСЖ» буквально изгрызёт каркас ворот, но не протолкнёт туда мяч, тогда у «дьяволов» появится надежда встретить еврокубковую весну в том самом плей-офф. А вообще букмекеры ждут, что отличатся обе команды: на это можно поставить с кэфом 1.71 (против 2.17).

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 2.19.

Похоже, что «Милан» будет играть вторым номером, отдав инициативу «ПСЖ». Парижане будут много атаковать, но вряд ли это обернётся россыпью голов: Влахович хоть и разрывал под конец оборону «россонерри», но Миранте не позволил в этот раз себя обыграть. Может быть, и Меньян аналогично даст бой клубу, в школе которого воспитывался? Хотя вряд ли «Милан» сможет разжиться очками.

Где смотреть матч ПСЖ – Милан

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