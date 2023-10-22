Где смотреть ПСЖ – Милан, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 25 октября

В среду, 25 октября, сыграют ПСЖ и Милан в 3 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ПСЖ – Милан

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч ПСЖ – Милан