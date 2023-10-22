Где смотреть ПСЖ – Милан, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 25 октября
В среду, 25 октября, сыграют ПСЖ и Милан в 3 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ПСЖ – Милан
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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