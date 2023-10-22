Моуринью об удалении за передразнивание Пессины в матче с «Монцей»: «Показал им, что они плачут, но ничего оскорбительного не говорил. Шоу и давление на судью сделали свое дело»

Жозе Моуринью прокомментировал свое удаление в конце матча с «Монцей».

Главный тренер «Ромы» получил красную карточку на 101-й минуте матча Серии А после того, как передразнил , изобразив плач – полузащитник «Монцы» пожаловался, что болбой слишком долго отдает ему мяч.

«Почему меня удалили? Не знаю, может быть, потому что я молчал и показал им, что они плачут, но оскорбительных слов не было.

В прошлом году после очень хорошей игры в Монце хорошие, но неопытные люди плохо отзывались о нас. Сегодня шоу и давление на судью сделали свое дело. Я сказал ему то, что должен был сказать, максимально честно», – сказал главный тренер «Ромы».

Моуринью о 2-летнем бане Гомеса: «Я кашляю, но не хочу принимать сиропы и таблетки. Иначе у меня могут возникнуть проблемы с допинг-тестами. Не помню его в финале ЛЕ»

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