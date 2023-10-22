Жозе Моуринью удалили за дерзкий жест в адрес игрока «Монцы».

Тренер «Ромы» получил красную карточку на 101-й минуте матча Серии А с «Монцей» (1:0).

В конце встречи хавбек «Монцы» пожаловался, что болбой слишком долго отдает ему мяч. Увидим это, португальский тренер передразнил игрока соперника, изобразив плач. За это арбитр Джованни Айрольди удалил .

Моуринью из-за удаления пропустит матч «Ромы» с « », который пройдет 29 октября.

Фото: скриншот трансляции

Как стать адептом моуриньюнизма. Пошаговый план

Игра: проверьте свою футбольную орфографию