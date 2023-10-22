Моуринью удалили в конце матча с «Монцей»: он изобразил плач, передразнивая Пессину за жалобу на болбоя
Жозе Моуринью удалили за дерзкий жест в адрес игрока «Монцы».
Тренер «Ромы» получил красную карточку на 101-й минуте матча Серии А с «Монцей» (1:0).
В конце встречи хавбек «Монцы» Маттео Пессина пожаловался, что болбой слишком долго отдает ему мяч. Увидим это, португальский тренер передразнил игрока соперника, изобразив плач. За это арбитр Джованни Айрольди удалил Жозе.
Моуринью из-за удаления пропустит матч «Ромы» с «Интером», который пройдет 29 октября.
Фото: скриншот трансляции
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А тут тренер показал игроку. Вообще разные ситуации.
Вот если бы это Хави был, столько бы начитались г***а про него в комментах, кем бы только его ни назвали - и провокатором, и нытиком, и вообще Негрейра! Но так как это Маур, то красава!