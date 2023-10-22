Моуринью удалили в конце матча с «Монцей»: он изобразил плач, передразнивая Пессину за жалобу на болбоя

Теги Интер Рома Жозе Моуринью серия А Италия судьи Монца Маттео Пессина Джованни Айрольди Футбол

Жозе Моуринью удалили за дерзкий жест в адрес игрока «Монцы».

Тренер «Ромы» получил красную карточку на 101-й минуте матча Серии А с «Монцей» (1:0).

В конце встречи хавбек «Монцы» Маттео Пессина пожаловался, что болбой слишком долго отдает ему мяч. Увидим это, португальский тренер передразнил игрока соперника, изобразив плач. За это арбитр Джованни Айрольди удалил Жозе.

Моуринью из-за удаления пропустит матч «Ромы» с «Интером», который пройдет 29 октября.

Фото: скриншот трансляции

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36 комментариев

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Люблю Марго Робби
Классический Моур😁
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Глеб Кравцов
Аххахаха судья клоун, за что Удаление то? 🤡🤡🤡
+93
-22
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Iamliam
Удалять за передразнивание игрока..это что-то новое. Футбол становится скучнее и формалистичнее.
+35
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маринованный огурчик
Ответ Глеб Кравцов
Аххахаха судья клоун, за что Удаление то? 🤡🤡🤡
неспортивное поведение
+40
-13
+27
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Savarona25
Шла всего лишь 11-я добавленная минута 2 тайма... Судья очевидно ждал что Монца сравняет, не получилось - тогда пусть будет хоть красная Жозе.
+14
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Joey Ramone
За такое уже удаляют чтоли?
+9
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Zidane2019
Ну хотя бы понятно кто заберёт Оскар в этом сезоне
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Street Fighter
Ответ Чёрный тюльпан
Когда тренировать уже не можешь нормально, а привлечь внимание к себе хочется. Но фанатики толмача уже в восторге в комментариях.
Почему сразу «фанатки»? Ты так типа оскорбляешь? А почему им нельзя «фанатеть» от него? Если он тебе не нравится, и ты названиваешь его «толмачом» — это твое право. Но у них есть такое же право и на их предпочтения. В чем вообще проблема?
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Iamliam
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Левандовски удаляли и выдавали дискву на три матча за жест «палец к носу». А в Италии сейчас ещё узреют оскорбление Мадонны и Маур уедет на полсезона🤓
Так Левандовски арбитру этот жест показывал, его дисциплинарный комитет за это штрафанул, потмоу что судей сильно защищают.
А тут тренер показал игроку. Вообще разные ситуации.
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Zak Zotin
Ответ маринованный огурчик
неспортивное поведение
Желтая же.
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Моур король, его можно любить и не любить, но он лучший однозначно!
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The Game
Ненавижу Моура, но в такие моменты он нравится: как будто он пришел с нашего двора
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Igor Shalamov
Моуриньо второй (или даже третий) многое подряд пропускает матч с Интером на скамейке запасных. Может специально)
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Иван Лапин
Ответ Joey Ramone
За такое уже удаляют чтоли?
В Италии у судей пунктик насчёт жозе, дрочат рому как хотят
+2
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Брэд Либил
Ответ Глеб Кравцов
Аххахаха судья клоун, за что Удаление то? 🤡🤡🤡
тот же вопрос по поводу удаления игрока Монцы можно задать. судья просто клоун по всем статьям
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евГений
Ответ Люблю Марго Робби
Классический Моур😁
Снова старый физрук разнылся, классика
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Александр Абхалимов
Ответ маринованный огурчик
неспортивное поведение
Прямая красная за это ? А игрок который обращался поучил миниму желтую ?
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Тюменец
Ответ Старый Волк
Специалисты по правилам, объясните пожалуйста, Жозе пропускает следующую игру или нет?
Походу да. Это ж с Интером…
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Тюменец
Ответ Igor Shalamov
Моуриньо второй (или даже третий) многое подряд пропускает матч с Интером на скамейке запасных. Может специально)
Он интериста. Не раз о этом говорил. Но тут сложно его обвинить в предвзятости.)
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Iamliam
Ответ Глеб Кравцов
Аххахаха судья клоун, за что Удаление то? 🤡🤡🤡
Правильный вопрос - Порке?)
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Иван Лапин
Классика, за это мы его и любим
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Sergey Troshin
...передразнивая Псину
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юджин младший
Я не понял? Маур на что намекает?
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Арсений Денисов
живем во времена каких то нытиков. Почему человек вообще должен быть удален за это?
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Vladiator88
Жора умеет удалиться перед принципиальной игрой
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Старый Волк
Специалисты по правилам, объясните пожалуйста, Жозе пропускает следующую игру или нет?
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Квадратное личико
Ай красава Маур! Старый добрый Жозе, так держать! Приятно смотреть!
Вот если бы это Хави был, столько бы начитались г***а про него в комментах, кем бы только его ни назвали - и провокатором, и нытиком, и вообще Негрейра! Но так как это Маур, то красава!
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