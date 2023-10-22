Гол Кассьерры «Крыльям» отменен из-за попадания мяча в руку Мантуану, делавшему ассист

Гол Матео Кассьерры отменен после просмотра судьей повтора.

Форвард « » поразил ворота «Крыльев Советов» на 65-й минуте игры 12-го тура Мир .

Главный арбитр Артем Чистяков, пообщавшись с видеоассистентом и изучив повтор, принял решение не засчитывать гол из-за того, что мяч в результате рикошета попал в руку полузащитнику , отдававшему результативную передачу.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Зенит» – «Крылья Советов». 2:0 – Вендел сделал дубль, гол Кассьерры отменили из-за руки Мантуана. Онлайн-трансляция

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