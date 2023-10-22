Осинькин о том, что от «Крыльев» ждали открытой игры с «Зенитом»: «Оренбург» сыграл на встречных курсах в прошлом году. Спросите у Лички, понравилось им или нет»
Игорь Осинькин объяснил сдержанность «Крылья Советов» в игре с «Зенитом» (1:3).
– Вполне неплохой с нашей стороны первый тайм, но быстрый гол во втором тайме нас раскрыл. В оставшемся отрезке матча мы не смогли найти в себе достаточно сил и возможностей навязать борьбу «Зениту». В этот момент соперник доминировал, проявлялись индивидуальные качества футболистов.
Понимали, что «Зенит» был мотивирован в связи с количеством очков в чемпионате. Мы провели достойный первый тайм, а что касается всего матча – счет по игре.
– Все ждали открытый футбол со стороны вашей команды.
– В прошлом году «Оренбург» сыграл на встречных курсах (и проиграл 0:8 – прим. Sports.ru). Спросите у Лички, понравилось им или нет. Мы играем, исходя из возможностей.
– Ваша команда часто теряет ведущих игроков, но не теряет лицо. Есть ли возможность у региона сохранить местных игроков или вы хотите, чтобы они уходили?
– Я не заинтересован в том, чтобы они уходили, точно нет. Я всегда говорю о том, что хотел бы стабильности, чтобы у нас не было текучки. Это позволило бы нам сделать следующий шаг вперед.
Касаемо возможности Самарской области, «Зенита», «Краснодара» и московских команд – пока они разные. Мы бы хотели возможность брать лучших футболистов. Я готовился к матчу и, скажу честно, некоторых футболистов «Зенита» хотел бы к себе в команду
– Команда подсела после перерыва и не успевала за игроками соперника?
– Слишком быстрым был гол в начале второго тайма. Также было несколько потерь, которые мы не должны были допускать. Согласитесь, начало второго тайма не время для усталости. Потеря свежести – это случилось уже после.
Если бы не было пропущенного мяча, такую организацию игры мы бы могли выдерживать, в этом я не сомневаюсь, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Да, "Крылья" по максимуму закрылись, но тут Осинькин прав, играть в открытый футбол в Петербурге с "Зенитом" могут себе позволить несколько клубов Европы, среди которых нет ни одного российского. С "автобусом" шансы были, но не сработало.
У других тоже ошибки дет сад