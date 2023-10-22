Осинькин о том, что от «Крыльев» ждали открытой игры с «Зенитом»: «Оренбург» сыграл на встречных курсах в прошлом году. Спросите у Лички, понравилось им или нет»

Теги Зенит Крылья Советов Оренбург Игорь Осинькин Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Игорь Осинькин объяснил сдержанность «Крылья Советов» в игре с «Зенитом» (1:3).

– Вполне неплохой с нашей стороны первый тайм, но быстрый гол во втором тайме нас раскрыл. В оставшемся отрезке матча мы не смогли найти в себе достаточно сил и возможностей навязать борьбу «Зениту». В этот момент соперник доминировал, проявлялись индивидуальные качества футболистов.

Понимали, что «Зенит» был мотивирован в связи с количеством очков в чемпионате. Мы провели достойный первый тайм, а что касается всего матча – счет по игре.

– Все ждали открытый футбол со стороны вашей команды.

– В прошлом году «Оренбург» сыграл на встречных курсах (и проиграл 0:8 – прим. Sports.ru). Спросите у Лички, понравилось им или нет. Мы играем, исходя из возможностей.

– Ваша команда часто теряет ведущих игроков, но не теряет лицо. Есть ли возможность у региона сохранить местных игроков или вы хотите, чтобы они уходили?

– Я не заинтересован в том, чтобы они уходили, точно нет. Я всегда говорю о том, что хотел бы стабильности, чтобы у нас не было текучки. Это позволило бы нам сделать следующий шаг вперед.

Касаемо возможности Самарской области, «Зенита», «Краснодара» и московских команд – пока они разные. Мы бы хотели возможность брать лучших футболистов. Я готовился к матчу и, скажу честно, некоторых футболистов «Зенита» хотел бы к себе в команду

– Команда подсела после перерыва и не успевала за игроками соперника?

– Слишком быстрым был гол в начале второго тайма. Также было несколько потерь, которые мы не должны были допускать. Согласитесь, начало второго тайма не время для усталости. Потеря свежести – это случилось уже после.

Если бы не было пропущенного мяча, такую организацию игры мы бы могли выдерживать, в этом я не сомневаюсь, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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8 комментариев

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Фантом
Ответ Давид Agabekyan
Лучше проиграть 8:0 но играть в футбол, чем играть в такой антифутбол цель которого сломать игроков соперника.
Ну на самом деле кроме Рахмановича - что, похоже, все же было его личной инициативой - ничего особенного не было. Все остальное в пределах нормы, где-то неаккуратность, где-то излишнее рвение, наложившееся на странное, мягко говоря, судейство.

Да, "Крылья" по максимуму закрылись, но тут Осинькин прав, играть в открытый футбол в Петербурге с "Зенитом" могут себе позволить несколько клубов Европы, среди которых нет ни одного российского. С "автобусом" шансы были, но не сработало.
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ks-1993
свежести не было у Салтыкова после Бразилии, где блин 4 матча играл за неделю, чем там тренера думали хз. На 50ой уже пешком ходил и раньше нужно было менять.
У других тоже ошибки дет сад
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Архитектор Мендисабаль
Очень грязная, грубая, костоломнвя игра от КС. Осинкин откровенно разочаровал. Откровенный автобус и провокации, явно санкционированные тренерским штабом. Рахманович и Ежов должны были получить прямые КК. Жаль, думалось, что Крылья играют в футбол. А они играют в кость...
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Stas Politik
Ответ Фантом
Ну на самом деле кроме Рахмановича - что, похоже, все же было его личной инициативой - ничего особенного не было. Все остальное в пределах нормы, где-то неаккуратность, где-то излишнее рвение, наложившееся на странное, мягко говоря, судейство. Да, "Крылья" по максимуму закрылись, но тут Осинькин прав, играть в открытый футбол в Петербурге с "Зенитом" могут себе позволить несколько клубов Европы, среди которых нет ни одного российского. С "автобусом" шансы были, но не сработало.
И это при том, что, играя в открытый футбол против Зенита в Петербурге, даже на тот момент действующий обладатель Лиги Чемпионов трёху получил в свои ворота. Мог и больше.
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Давид Agabekyan
Лучше проиграть 8:0 но играть в футбол, чем играть в такой антифутбол цель которого сломать игроков соперника.
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ТрактоПоктер
Поэтому мы сделали акцент на провокациях и грязной игре - добавил Осинькин
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Stas Politik
Крылья сыграли слишком закрыто, но реальным автобусом это назвать сложно, т.к в свою штрафную они вжались только на 45+ минутах. В первом тайме было очень много возни в центре поля. Во втором Крылья почти сразу сдохли физически, и Зенит спокойно их раскатал. Медведев там анонсировал переход хороших игроков в Зенит. Очень надеюсь, что это будет какой-то креативный футболист, способный делать разницу и добавлять изюминки игре при помощи скоростных навыков.
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