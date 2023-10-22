Юран об отмашке Мозеса: «Акцентированный удар локтем. Если бы так у «Пари НН» было, красную бы показали. Уже подташнивает»

Сергей Юран недоволен судейством в матче «Спартака» и «Пари НН» (2:0).

На 91-й минуте игры 12-го тура Мир защитник «Пари НН» получил вторую желтую карточку, сбив хавбека « » . Перед этим нигериец отмахнулся от Виктора Александрова у кромки поля, попав локтем в подбородок соперник, но арбитр Алексей Амелин не зафиксировал фол.

«Не справились с давлением. Это проблема, когда у нас игры со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА... Присутствует неверие. Физически мы готовы, есть наигранные моменты.

Домашние игры – это другое. На выезде особенно с такими клубами не можем справиться. Пока противодействие этому не могу найти. Во втором тайме стали более плотнее играть, первый тайм провалили.

Про момент с Мозесом: там акцентированный удар локтем. Никто не реагирует, потом Гоцук вторую желтую получает. Не могу понять этот момент. Тут можно, а там нельзя. Уже подташнивает. Если бы так у нас было, красную бы показали», – заявил тренер « ».

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

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