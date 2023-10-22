Юран об отмашке Мозеса: «Акцентированный удар локтем. Если бы так у «Пари НН» было, красную бы показали. Уже подташнивает»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Виктор Мозес Кирилл Гоцук Алексей Амелин Пари НН Спорт-Экспресс Виктор Александров Футбол

Сергей Юран недоволен судейством в матче «Спартака» и «Пари НН» (2:0).

На 91-й минуте игры 12-го тура Мир РПЛ защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку, сбив хавбека «Спартака» Виктора Мозеса. Перед этим нигериец отмахнулся от Виктора Александрова у кромки поля, попав локтем в подбородок соперник, но арбитр Алексей Амелин не зафиксировал фол.

«Не справились с давлением. Это проблема, когда у нас игры со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА... Присутствует неверие. Физически мы готовы, есть наигранные моменты.

Домашние игры – это другое. На выезде особенно с такими клубами не можем справиться. Пока противодействие этому не могу найти. Во втором тайме стали более плотнее играть, первый тайм провалили.

Про момент с Мозесом: там акцентированный удар локтем. Никто не реагирует, потом Гоцук вторую желтую получает. Не могу понять этот момент. Тут можно, а там нельзя. Уже подташнивает. Если бы так у нас было, красную бы показали», – заявил тренер «Пари НН».

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

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21 комментарий

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myacsess
Юран лучше бы за поведение своего Гоцука посмотрел. а момент с Мозесом это фол бесспорно, но максимум на ЖК. Но Амелин в первом тайме дал допуск такой, что ЖК за многие моменты не давал. Чтоб не подташнивало выпей таблетку лучше 🤣🤣
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Pelerin
Как было у Пари НН все видели - попытка пробить через себя Соболева и отвратительная симуляция игрока, чьего лица никто не касался. Удар ногой по лицу от игрока Пари НН в конце первого тайма - даже ЖК нет. Видимо, барсика мутило весь матч))

P.S. как отмашка Мозеса заставила Гоцука играть грязно? Как удаление в добавленное время могло повлиять на результат игры?
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Франческо Тотти
Чистая ЖК, никакого удаления. Если судить по этому матчу, то и ЖК не должно было быть, судья прощал обе команды. Судья 90 минут был хорош, концовку провалил из-за пропущенного фола.
+20
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Neromog
Ответ myacsess
Юран лучше бы за поведение своего Гоцука посмотрел. а момент с Мозесом это фол бесспорно, но максимум на ЖК. Но Амелин в первом тайме дал допуск такой, что ЖК за многие моменты не давал. Чтоб не подташнивало выпей таблетку лучше 🤣🤣
За удар по лицу то ли Литвинову, то ли Зине тоже ЖК не было, так что да. Судья за такие фолы сегодня даже ЖК не давал. Хотя, считаю, что зря.

От такой безнаказанности у Гоцука, видимо, крыша то и поехала наглухо.
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боковой ошибся вне всяких сомнений...Гоцук выпрашивал и раньше удаление и наверняка словит +2 матча за бычку, поговори с игроком Серёга...
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Gr Ga
Ответ Alex Slobodskikh
Комментарий скрыт
без этой красной Спартаку конечно же не видать было трёх очков... ты о чем вообще?
+11
-2
+9
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Thomas Hant
Отвалился кандидат на должность тренера Спартака, это хорошо.
+7
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+7
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Caustic
А от того, как Гоцук судью потрогал, не подташнивает? :-)
+7
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+6
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Арасланов Роман
Уже всех подташнивает от твоего лицемерия. Из всех твоих костоломов выгнали только Гоцука
+4
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Martin Naceri
Гоцука надо было удалять еще на 82 минуте когда он руку судьи отдернул
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oldparakhod
Ну, судя по скрину, акцентированный удар локтем, это большая натяжка.
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murzzzzzilka
Ответ Taddy Brain
Не утомились переобуваться: то вопли Абаскаль уходи,то беспамятное молчание после победы)
И бегом за доказательствами:)))
У тебя ж есть они? С моими воплями «Абаскаль, уходи»?
Вот как принесешь, так и поговорим.
А с балаболами разговаривать неинтересно.
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murzzzzzilka
Ответ Честный контроль
Барсик, главное судью не подташнивает после дозы чая.
Не утомился?:)
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Ответ Dyman
Все по делу сказал! Судьи как всегда играли 12-го игрока у спартака
по игре я бы так не сказал, за исключением этого момента...но и тут боковой не среагировал...
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N. Vidich
Ответ myacsess
Юран лучше бы за поведение своего Гоцука посмотрел. а момент с Мозесом это фол бесспорно, но максимум на ЖК. Но Амелин в первом тайме дал допуск такой, что ЖК за многие моменты не давал. Чтоб не подташнивало выпей таблетку лучше 🤣🤣
Дело в том что он не дал фола чистого, а тогда и второй жёлтой бы не было вообще.

Другое дело что Гоцука надо было удалять раньше, за физическое воздействие на судью.
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Павел Ермаков
Попал в лицо не локтем,а кистью руки.Объективности ради-нарушение.Сегодня в ворота Урала за аналогичную отмашку пенальти поставили.Но на результат игры это не повлияло.Было бы 1:0.А красную Гоцуку отменят.
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murzzzzzilka
Да не трынди. Обычная отмашка. Попал в плечо. Фол, несомненно, был. Но это не красная.
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