Юран об отмашке Мозеса: «Акцентированный удар локтем. Если бы так у «Пари НН» было, красную бы показали. Уже подташнивает»
Сергей Юран недоволен судейством в матче «Спартака» и «Пари НН» (2:0).
На 91-й минуте игры 12-го тура Мир РПЛ защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку, сбив хавбека «Спартака» Виктора Мозеса. Перед этим нигериец отмахнулся от Виктора Александрова у кромки поля, попав локтем в подбородок соперник, но арбитр Алексей Амелин не зафиксировал фол.
«Не справились с давлением. Это проблема, когда у нас игры со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА... Присутствует неверие. Физически мы готовы, есть наигранные моменты.
Домашние игры – это другое. На выезде особенно с такими клубами не можем справиться. Пока противодействие этому не могу найти. Во втором тайме стали более плотнее играть, первый тайм провалили.
Про момент с Мозесом: там акцентированный удар локтем. Никто не реагирует, потом Гоцук вторую желтую получает. Не могу понять этот момент. Тут можно, а там нельзя. Уже подташнивает. Если бы так у нас было, красную бы показали», – заявил тренер «Пари НН».
Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
P.S. как отмашка Мозеса заставила Гоцука играть грязно? Как удаление в добавленное время могло повлиять на результат игры?
От такой безнаказанности у Гоцука, видимо, крыша то и поехала наглухо.
У тебя ж есть они? С моими воплями «Абаскаль, уходи»?
Вот как принесешь, так и поговорим.
А с балаболами разговаривать неинтересно.
Другое дело что Гоцука надо было удалять раньше, за физическое воздействие на судью.