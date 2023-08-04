Юран о красной: «Не понимаю, что можно говорить судьям – они неприкасаемые? Семака удалили тоже. Если мы не «Спартак», не ЦСКА, это не значит, что можно пенальти пропускать»

Сергей Юран раскритиковал главного судью Артема Любимова за решение его удалить.

Красная карточка была показана главному тренеру « » после того, как команда уступила «Краснодару» (0:1) в 3-м туре Мир .

– Скажите несколько слов о матче. Наверное, можно выделить второй тайм, ваша команда выглядела неплохо, но все‑таки уступила.

– Что значит «неплохо»?

– Атаковали, могли забить…

– Хорошо, может? Моменты вы считали?

– Неплохо – это то же самое, что и хорошо…

– Это разные вещи.

– По мне так это одно и то же.

– Ну, дай бог.

Командой доволен, она создала много моментов. Свои моменты забивать нужно. Ну и есть вопросы, конечно, к трактовкам.

Я не могу понять, что после игры можно говорить судьям. Семака удалили тоже… Мата нет. Показываю, чтобы смотрели [повтор], там пенальти был на , красная была. [Руками] тоже нельзя показывать? Они неприкасаемые, нельзя даже ни слова сказать, только «cпасибо, спасибо»?

Естественно, будем сейчас обращаться [в ЭСК РФС]. Достаточно много моментов. Начиная с того, что с Мамаду снимают скальп и даже желтую не показывают. Это можно, значит? Думаю, что если бы было наоборот, то нашему игроку за такое дали бы красную карточку.

Очень много двойных стандартов. Нужно уважать игроков наших, мы долго добирались сюда.

По красной карточке тоже будем подавать [жалобу], потому что были помощники рядом, есть, наверное, запись.

Если мы не « », не «Динамо», не ЦСКА, [это] не значит, что можно такие моменты пропускать. Надеюсь, «Матч ТВ» разберет эти моменты. Нельзя так относиться к команде, которая находится ниже.

Я после игры показал арбитру планшет. Нельзя? – сказал Юран.

Юран получил красную карточку за споры с арбитром после проигранного матча с «Краснодаром»

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