Юран о красной: «Не понимаю, что можно говорить судьям – они неприкасаемые? Семака удалили тоже. Если мы не «Спартак», не ЦСКА, это не значит, что можно пенальти пропускать»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Юран Кирилл Гоцук видеоповторы Пари НН Матч ТВ Артем Любимов Мамаду Майга Футбол

Сергей Юран раскритиковал главного судью Артема Любимова за решение его удалить.

Красная карточка была показана главному тренеру «Пари НН» после того, как команда уступила «Краснодару» (0:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

– Скажите несколько слов о матче. Наверное, можно выделить второй тайм, ваша команда выглядела неплохо, но все‑таки уступила.

– Что значит «неплохо»?

– Атаковали, могли забить…

– Хорошо, может? Моменты вы считали?

– Неплохо – это то же самое, что и хорошо…

– Это разные вещи.

– По мне так это одно и то же.

– Ну, дай бог.

Командой доволен, она создала много моментов. Свои моменты забивать нужно. Ну и есть вопросы, конечно, к трактовкам.

Я не могу понять, что после игры можно говорить судьям. Семака удалили тоже… Мата нет. Показываю, чтобы смотрели [повтор], там пенальти был на Гоцуке, красная была. [Руками] тоже нельзя показывать? Они неприкасаемые, нельзя даже ни слова сказать, только «cпасибо, спасибо»?

Естественно, будем сейчас обращаться [в ЭСК РФС]. Достаточно много моментов. Начиная с того, что с Мамаду снимают скальп и даже желтую не показывают. Это можно, значит? Думаю, что если бы было наоборот, то нашему игроку за такое дали бы красную карточку.

Очень много двойных стандартов. Нужно уважать игроков наших, мы долго добирались сюда.

По красной карточке тоже будем подавать [жалобу], потому что были помощники рядом, есть, наверное, запись.

Если мы не «Спартак», не «Динамо», не ЦСКА, [это] не значит, что можно такие моменты пропускать. Надеюсь, «Матч ТВ» разберет эти моменты. Нельзя так относиться к команде, которая находится ниже.

Я после игры показал арбитру планшет. Нельзя? – сказал Юран.

Юран получил красную карточку за споры с арбитром после проигранного матча с «Краснодаром»

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19 комментариев

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Барсик так-то прав. Судьи творят дичь, и после этого разыгрывают из себя голливудских звёзд. Не хватает негров-бодигардов только.
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Ответ Атакующий Юран
Фол на Гацуке был за пределами штрафной. И ВАР там ничего смотреть не должен. А вот как свои моменты реализовывать - это как раз к тренерскому штабу вопрос.
Линия - часть штрафной. Это был пенальти.
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Как он элегантно объединил себя с Семаком)
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Видимо это требование нового главы судейского комитета, удалять в такиз ситуациях. Раньше такого не было.
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После 3 туров - 0 забитых! Вопрос тут не к арбитрам, даже если они и есть!
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Юра , а тебе напомнить как кс убивали вы в нижнем ?
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Был на матче. Весь второй тайм Нижний возил Краснодар, должны были увозить 3 очка. Юран весь матч вел себя достойно, в конце по делу завелся.
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Ответ Атакующий Юран
Фол на Гацуке был за пределами штрафной. И ВАР там ничего смотреть не должен. А вот как свои моменты реализовывать - это как раз к тренерскому штабу вопрос.
там красную могли рассмотреть
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Ответ virt
Спартак Динамо Цска. Назвать Зенит слабо что ли?
Зенитом бредят только тушинские, а Юран давно борща не ел, следовательно рассуждает адекватно, а не шпарит по методичке.
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