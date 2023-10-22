Унион Берлин — Наполи: прогноз на матч 24 октября 2023, Лига чемпионов

24 октября, во вторник, немецкий «Унион Берлин» на своем поле примет итальянский «Наполи» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдет в Берлине на стадионе «Олимпияштадион» и начнется в 22:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: Ф2 (0); Обе забьют — да.

Унион Берлин

«Унион Берлин» стал настоящим открытием прошлого сезона в Германии, по итогам которого занял четвертое место в Бундеслиге и впервые завоевал путевку в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне у команды из столицы Германии дела идут куда хуже: после восьми туров подопечные Урса Фишера располагаются на четырнадцатом месте, набрав всего шесть очков.

При этом «Унион Берлин» очень удачно стартовал в новом чемпионате Германии, дважды победив с одинаковым счетом 4:1 «Майнц» и «Дармштадт». Но затем у берлинцев началась затяжная черная полоса, в которую уложились восемь подряд поражений.

Вот и в последнем туре чемпионата Германии команда швейцарца Фишера на своем поле без шансов уступила «Штутгарту» — 0:3.

Команды как будто поменялись ролями: если в прошлом году «Штутгарт» еле спасся от вылета, то в этом году идет выше «Баварии» и сейчас занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» всего на одно очко. «Унион Берлин» в свою очередь рискует с такими результатами бороться за выживание.

В Лиге чемпионов команда Фишера также начала турнир с двух поражений, но до боли обидных: и в матче Мадриде с «Реалом», и в домашней игре против португальской «Браги» немцы пропускали решающие голы на 94-й минуте.

В стартовой игре турнира «Унион Берлин» был очень близок к сенсации и к тому, чтобы увезти из Испании очко, но Джуд Беллингем не дал ему этого сделать.

В домашней игре против «Браги» было еще драматичнее: берлинцы вели 2:0, но умудрились растерять свое преимущество и потерпели второе поражение в группе, максимально усложнив себе жизнь.

Не добавляет положительных эмоций команде и разговоры о том, что один из лидеров обороны Леонардо Бонуччи может получить длительную дисквалификацию как минимум на шесть месяцев. Экс-игрок «Ювентуса» якобы узнал, что его одноклубник Николо Фаджоли играет у нелегальных букмекеров, но не сообщил об этом в прокуратуру Италии.

Прогноз на матч МЮ – Копенгаген

Наполи

У действующего чемпиона Италии тоже есть проблемы после сверхуспешного прошлого сезона. Команда Руди Гарсии идет пятой в Серии А и не может похвастаться стабильными результатами, как это было при Лучано Спаллетти.

После домашних поражений от мадридского «Реала» в Лиге чемпионов и «Фиорентины» в Серии А активно стали муссироваться слухи об отставке французского тренера и даже назывался его преемник — Антонио Конте.

Однако Конте заявил ,что не принимает команды посреди сезона, а «Наполи» немного поправил свое положение, обыграв в чемпионате «Верону» в гостях — 3:1.

В этом матче дубль оформил Хвича Кварацхелия. Грузин потихоньку оживает и набирает прошлогоднюю форму — в трех последних играх за сборную и клуб полузащитник забил четыре гола. Хорошая статистика после совсем уж блеклого старта сезона.

«Наполи» абсолютно точно главный фаворит в борьбе за второе место в группе. Неаполитанцы начали еврокубковый сезон гостевой победой над «Брагой» 2:1. При этом три очка итальянцам принес автогол хозяев на 88-й минуте.

Во втором туре «Наполи» принимал «Реал», и это был очень интересный поединок, завершившийся победой испанцев со счетом 3:2. По иронии судьбы команда из Неаполя проиграла из-за автогола — мяч в свои ворота срезал Алекс Мерет.

У «Наполи» есть кадровые проблемы — не сыграет с «Унион Берлин» Виктор Осимхен. Нигериец получил травму в игре за сборную и выбыл на 4-6 недель.

Унион Берлин — Наполи: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Унион Берлин» — 3.91

Ничья — 3.65

Победа «Наполи» — 1.97

«Наполи» считается фаворитом заслуженно: у итальянцев более звездный состав и стабильнее игра и результаты. К тому же итальянцы за два матча с немцами могут практически решить задачу выхода из группы и для этого надо набрать три очка уже в Берлине.

Так что можно поставить на успех гостей с форой 0 за 1.46.

При этом вряд гости смогут сохранить свои ворота на замке, поэтому логичной выглядит ставка «Обе забьют — да» за 1.75.

Где смотреть матч Унион – Наполи

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥