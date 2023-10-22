«Аякс» идет на предпоследнем месте в Эредивизи после поражения от «Утрехта» (3:4). У команды 4 поражения в 7 турах

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Утрехт Футбол

«Аякс» идет на предпоследнем месте в чемпионате Нидерландов.

Сегодня команда из Амстердама уступила «Утрехту» (3:4). Матч приостанавливали в конце из-за брошенных на поле пластиковых стаканчиков.

После 7 первых матчей «Аякс» набрал 5 очков. У них 4 поражения, 2 ничьих и 1 победа.

На данный момент «Аякс» идет на 17-м месте. Однако у ближайших команд по 8-9 сыгранных матчей.

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22 комментария

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Peter Parker
Ну а что вы хотели. Аякс без Промеса и Сперцяна, а Базель без Абаскаля и Чалова. И где теперь они, вот и думайте
+39
0
+39
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Дядя ТУРА
Базель вообще на последнем месте. это прям очень удивительно. остановной претендент на вылет
+26
-3
+23
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Streetbor
если им нужен норм тренер, в Манчестере могут попросить, в подарок ещё бразильского голубя можно отправить.
+25
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Пивасенин 602
Тут явно нужен полевой командир, простой тренер уже не справится
+8
0
+8
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Никита Алексеев
Аякс, Базель, Лион, топовые команды своих чемпионатов борются за выживание, интересно конечно
+3
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Дмитрий Воронцов
Ответ Artuom Batishev
Тут дело в основном не в тренера. Аякс пораспродал весь состав и теперь там почти одна молодежь (причем многие из них явно не высокого уровня... )
Но тем не менее, там есть игроки уровня основной сборной Нидерландов - Бергвейн (основа), Бергейс (игрок ротации), Бробби (начал вызываться в этом году). Вот балканцев привезли спорных, которые сейчас в основе играют, это да. Но тем не менее, даже с таким составом Аякс должен идти в верху таблицы (хотя бы 5-7). Они раз за разом распродавали состав и их молодежь жгла, и они ее снова распродавали. Там очень классные есть молодые игроки. Из Сити взяли Форбса с просто безумнейшей статистикой, что-то уровня Холланда только до 19 лет. Там именно проблемы внутри - внутри клуба, внутри команды, внутри коллектива.
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Георгий Михеев
Ждем очищение местным пердивом, хех. Фаны Фейенорда будут ржать всей трибуной.
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Чёрный тюльпан
Ответ Влад Тюрин
В какое же дно скатился Аякс. Просто тотальное падение всего за 1,5 года. Состав ужас, тренеры ужас, все ужасно.
Так клуб буквально за 2 года лишился тренера, ключевых игроков и руководства клуба (сперва в скандал попал Овермарс, потом Ван дер Сар уже перестал вывозить в одиночку, подав в отставку, так ещё и болячки у обоих серьёзные случились).
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Xm.md
Бывает
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Иван Абланов
Ответ Георгий Михеев
Ждем очищение местным пердивом, хех. Фаны Фейенорда будут ржать всей трибуной.
Всем Роттердамом
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Всеволод Бобров
Ответ Влад Тюрин
В какое же дно скатился Аякс. Просто тотальное падение всего за 1,5 года. Состав ужас, тренеры ужас, все ужасно.
состав может и ужас, но явно не на этот результат
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Дядя ТУРА
Базель вообще на последнем месте. это прям очень удивительно. остановной претендент на вылет
Базель еще со времен аренды Чалова скатился. Как мимо еврокубков начали попадать, скатились, аренды и продажи более менее нормальных игроков. Ну и тренеры слабые.
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Vedved
Ответ Рафик Маркес
Помню статью про Аякс тут года два-три назад. Мол, это теперь голландская Бавария, внутри их уже никто не догонит, будут штамповать чемпионства. И вообще надо бы подумать заявиться куда то в другой чемпионат, побогаче, Эредивизия уже не интересна им
Так их раскупают каждый год, от команды, которая была 3 года назад - ни одного игрока не осталось🤷🏻‍♂️
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panfiiiiil
Ответ Peter Parker
Ну а что вы хотели. Аякс без Промеса и Сперцяна, а Базель без Абаскаля и Чалова. И где теперь они, вот и думайте
Хорош !
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Джон Харпер
Заметил что про Аякс начали больше писать при деградации шарлатана из МЮ.Совпадение не думаю.
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ApXuMaHqPuT
Как там называется местный пердив?🤔
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pasmike
Свежий ветер задул в Нидерландах...
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Рафик Маркес
Помню статью про Аякс тут года два-три назад. Мол, это теперь голландская Бавария, внутри их уже никто не догонит, будут штамповать чемпионства. И вообще надо бы подумать заявиться куда то в другой чемпионат, побогаче, Эредивизия уже не интересна им
0
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Влад Тюрин
В какое же дно скатился Аякс.
Просто тотальное падение всего за 1,5 года.
Состав ужас, тренеры ужас, все ужасно.
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