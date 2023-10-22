«Аякс» идет на предпоследнем месте в Эредивизи после поражения от «Утрехта» (3:4). У команды 4 поражения в 7 турах
«Аякс» идет на предпоследнем месте в чемпионате Нидерландов.
Сегодня команда из Амстердама уступила «Утрехту» (3:4). Матч приостанавливали в конце из-за брошенных на поле пластиковых стаканчиков.
После 7 первых матчей «Аякс» набрал 5 очков. У них 4 поражения, 2 ничьих и 1 победа.
На данный момент «Аякс» идет на 17-м месте. Однако у ближайших команд по 8-9 сыгранных матчей.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Просто тотальное падение всего за 1,5 года.
Состав ужас, тренеры ужас, все ужасно.