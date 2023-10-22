«Аякс» идет на предпоследнем месте в Эредивизи после поражения от «Утрехта» (3:4). У команды 4 поражения в 7 турах

«Аякс» идет на предпоследнем месте в чемпионате Нидерландов.

Сегодня команда из Амстердама уступила « » (3:4). Матч приостанавливали в конце из-за брошенных на поле пластиковых стаканчиков.

После 7 первых матчей «Аякс» набрал 5 очков. У них 4 поражения, 2 ничьих и 1 победа.

На данный момент « » идет на 17-м месте. Однако у ближайших команд по 8-9 сыгранных матчей.

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