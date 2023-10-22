Хунтелаар из-за выгорания временно ушел с менеджерского поста в «Аяксе»

Клас-Ян Хунтелар временно покинул менеджерский пост в «Аяксе».

40-летний голландец принял такое решение из-за выгорания. Летом Хунтелар продлил контракт до 2027 года.

В последние месяцы Хунтелар занимался в основном командами академии «Аякса». Также бывший форвард сборной Нидерландов, «Аякса», «Реала», «Милана» и «Шальке» взял на себя часть обязанностей уволенного спортивного директора Свена Мислинтата.

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