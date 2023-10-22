Хунтелаар из-за выгорания временно ушел с менеджерского поста в «Аяксе»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Клас-Ян Хунтелар Свен Мислинтат Футбол

Клас-Ян Хунтелар временно покинул менеджерский пост в «Аяксе».

40-летний голландец принял такое решение из-за выгорания. Летом Хунтелар продлил контракт до 2027 года.

В последние месяцы Хунтелар занимался в основном командами академии «Аякса». Также бывший форвард сборной Нидерландов, «Аякса», «Реала», «Милана» и «Шальке» взял на себя часть обязанностей уволенного спортивного директора Свена Мислинтата.

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5 комментариев

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red hikkikomori
Можно временно уйти с работы из-за выгорания, здорово. А мне вот увольняться приходилось, так как даже отпуск за свой счёт не давали
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Vićtor Diaź
Ответ red hikkikomori
Можно временно уйти с работы из-за выгорания, здорово. А мне вот увольняться приходилось, так как даже отпуск за свой счёт не давали
Российская действительность. Бесполезная и беспощадная.
У нас отвергают любое понятие, хоть как-то связанное с депрессией или каким-то другим психологическим состоянием…
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Demyan Grachev
Ответ red hikkikomori
Можно временно уйти с работы из-за выгорания, здорово. А мне вот увольняться приходилось, так как даже отпуск за свой счёт не давали
да,братан, понимаю на все 100
+5
-1
+4
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Усатый КозлоБык ©
Опасные дичи 21 века
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