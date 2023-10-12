Сборная Грузии одержала самую крупную победу в своей истории.

Команда Вилли Саньоля разгромила сборную в товарищеском матче – 8:0.

Полузащитник «Бордо» сделал дубль, форвард «Аякса» оформил покер, и забили по одному мячу.

Отметим, что вингер «Наполи» Кварацхелия отличился голом за национальную команду впервые с 26 сентября 2022 года – тогда он поразил ворота сборной Гибралтара (2:1).

Ранее крупнейшая победа сборной Грузии была зафиксирована в матче против Армении в 1997 году – он завершился со счетом 7:0.

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