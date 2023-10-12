Грузия одержала крупнейшую победу в истории – над Таиландом (8:0). Хвича забил за сборную впервые за год, Микаутадзе сделал покер

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Сборная Грузии одержала самую крупную победу в своей истории.

Команда Вилли Саньоля разгромила сборную Таиланда в товарищеском матче – 8:0.

Полузащитник «Бордо» Зурико Давиташвили сделал дубль, форвард «Аякса» Жорж Микаутадзе оформил покер, Лука Лочошвили и Хвича Кварацхелия забили по одному мячу. 

Отметим, что вингер «Наполи» Кварацхелия отличился голом за национальную команду впервые с 26 сентября 2022 года – тогда он поразил ворота сборной Гибралтара (2:1). 

Ранее крупнейшая победа сборной Грузии была зафиксирована в матче против Армении в 1997 году – он завершился со счетом 7:0. 

Грузия – Таиланд 8:0 (6:0, 2:0)
Дата проведения
12 октября, 19.00, «стадион им. Михаила Месхи»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Давиташвили, 2:0 – 12 Лочошвили, 3:0 – 24 Микаутадзе, 4:0 – 37 Микаутадзе, 5:0 – 41 Микаутадзе, 6:0 – 43 Давиташвили, 7:0 – 56, пенальти Микаутадзе, 8:0 – 66 Кварацхелия.
ГрузияЛория, Кверквелия (Кашия, 58), Лочошвили, Гевашвили, Лобжанидзе, Кочорашвили (Алтунашвили, 46), Чакветадзе (Sigua, 58), Меквабишвили, Давиташвили (Зивзивадзе, 46), Микаутадзе (Кварацхелия, 58), Шенгелия (Азаров, 74).
ТаиландПатхоматтакул, До, Дола, Kaman, Praisuwan (Karin, 74), Пхала (Berg, 87), Сукчиттхаммакул, Pomphan (U-Tra, 46), Promsrikaew (Дэвис, 74), Thodsanit (Burapha, 46), Poeiphimai (Laptrakul, 46).
Предупреждения:
Дэвис (75), Азаров (79).

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9 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Интересно, Геннадий Сергеевич Орлов состав Таиланда успел бы прочитать за время матча?
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Joni Kvarc
Хвича !
Он во втором тайме играл на всю команду!
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Только Крылья
ого, там все еще Лория играет. одно время у нас божил в воротах, потом слили
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Ярик01
Не, надо в Азию уходить. Хотя там узбеки. Тогда лучше подождать.
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Spaten
Ответ Гамарджоба Генацвале
Интересно, Геннадий Сергеевич Орлов состав Таиланда успел бы прочитать за время матча?
На Сук-считал-макул сломался бы наверное)
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Arty Novikoff
За Таиланд точно мужики вышли?
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Антон Фалафель
Армяне ждали этого 26 лет.
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