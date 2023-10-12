Грузия одержала крупнейшую победу в истории – над Таиландом (8:0). Хвича забил за сборную впервые за год, Микаутадзе сделал покер
Сборная Грузии одержала самую крупную победу в своей истории.
Команда Вилли Саньоля разгромила сборную Таиланда в товарищеском матче – 8:0.
Полузащитник «Бордо» Зурико Давиташвили сделал дубль, форвард «Аякса» Жорж Микаутадзе оформил покер, Лука Лочошвили и Хвича Кварацхелия забили по одному мячу.
Отметим, что вингер «Наполи» Кварацхелия отличился голом за национальную команду впервые с 26 сентября 2022 года – тогда он поразил ворота сборной Гибралтара (2:1).
Ранее крупнейшая победа сборной Грузии была зафиксирована в матче против Армении в 1997 году – он завершился со счетом 7:0.
- Дата проведения
- 12 октября, 19.00, «стадион им. Михаила Месхи»
- Голы:
- 1:0 – 9 Давиташвили, 2:0 – 12 Лочошвили, 3:0 – 24 Микаутадзе, 4:0 – 37 Микаутадзе, 5:0 – 41 Микаутадзе, 6:0 – 43 Давиташвили, 7:0 – 56, пенальти Микаутадзе, 8:0 – 66 Кварацхелия.
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Грузия –
Лория, Кверквелия (Кашия, 58), Лочошвили, Гевашвили, Лобжанидзе, Кочорашвили (Алтунашвили, 46), Чакветадзе (Sigua, 58), Меквабишвили, Давиташвили (Зивзивадзе, 46), Микаутадзе (Кварацхелия, 58), Шенгелия (Азаров, 74).
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Таиланд –
Патхоматтакул, До, Дола, Kaman, Praisuwan (Karin, 74), Пхала (Berg, 87), Сукчиттхаммакул, Pomphan (U-Tra, 46), Promsrikaew (Дэвис, 74), Thodsanit (Burapha, 46), Poeiphimai (Laptrakul, 46).
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Он во втором тайме играл на всю команду!