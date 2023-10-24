Аль-Наср – Аль-Духайль: прогноз на матч 24.10.2023, Лига чемпионов АФК

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Во вторник, 24 октября, Аль-Наср с Криштиану Роналду в составе ждет крайне любопытное противостояние с катарским клубом Аль-Духайль. Встреча состоится в рамках групповой стадии азиатской Лиги чемпионов. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени.

После двух туров кампании Аль-Наср возглавляет таблицу в группе E, имея в активе шесть баллов. Аль-Духайль успел набрать лишь одно очко. Также в квартете E выступают Персеполис (3 очка) и Истиклол (0 очков).

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Рекомендованная ставка: победа Аль-Духайль с форой +1,5 (1,53).

Аль-Наср

 

Подопечные Луиша Каштру находятся в отменной форме и не проигрывают 11 матчей кряду с учетом всех соревнований. Перед встречей с катарцами Аль-Наср провел поединок с крепеньким середняком аравийской Премьер-Лиги – Дамаком, одолев соперника со счетом 2:1. Победный гол, конечно же, в активе Криштиану Роналду.

Звездный португалец проводит ударный сезон. В 10 матчах аравийской Премьер-Лиги КриРо «намайнил» 11 голов и добавил пять ассистов.

«Болельщики делают меня счастливым и я отвечаю им взаимностью. Я буду играть и в следующем сезоне, что дальше? Посмотрим. Если мое тело будет в порядке, то, вероятно, я останусь в Аль-Насре. Мне нравится в этом клубе, нравится в Саудовской Аравии. Рад, что и в 38 лет могу приносить пользу своей команде», – говорит Криштиану Роналду.

Аль-Духайль

 

Катарский клуб пережил драматические перемены перед стартом нового сезона. Аль-Духайль сумел качественно усилиться и теперь располагает весьма приличным подбором игроков.

Среди прочих выделяются Рубен Семедо, Ибраима Диалло, Эдмилсон Жуниор и, разумеется, бывший хавбек «Ливерпуля», «Барселоны» и «Астон Виллы» Филлипе Коутиньо. Бразилец стал самым звездным новобранцем Аль-Духайля минувшим летом.

Также катарская команда обзавелась новым тренером. Им стал хорошо известный специалист – Кристоф Галтье, ранее трудившийся во французской Лиге 1. В прошлом сезоне Галтье привел к чемпионству ПСЖ, но боссы «красно-синих» не сочли это достаточным основанием для продолжения сотрудничества. Галтье забрал «вкусную» компенсацию за досрочное расторжение контракта и отправился пополнять свой банковский счет в Катар.

Заметим, что у «красных рыцарей» образовалась весьма солидная пауза в играх. Последний матч подопечные Кристофа Галтье провели 14 октября, разобравшись с командой Аль-Гарафа в Кубке Катара – 2:0.

Аль-Наср – Аль-Духайль: история личных встреч

 

Суммарно соперники провели 6 очных поединков. На сегодняшний день сохраняется полный паритет – 2 победы в активе Аль-Насра, 2 на счету Аль-Духайля. Еще два матча завершились ничейным исходом.

Последний раз аравийский и катарский клубы рубились друг с другом в далеком 2016 году. Тогда Аль-Духайль разгромил оппонента со счетом 4:0.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Аль-Наср – Аль-Духайль

 

Аналитики БК считают явным фаворитом встречи команду Криштиану Роналду. BetBoom предлагает поставить на победу хозяев поля с коэффициентом 1,65. Успех Аль-Духайля оценивают цифрой 3,25.

Мы также склоняемся к тому, что аравийцы способны одолеть парней Галтье, однако едва ли стоит ждать разгрома гостей из Катара. Предлагаем взять Аль-Духайль с плюсовой форой – +1,5. Букмекерская контора BetBoom дает на такой исход событий коэффициент 1,53. У «красных рыцарей» было достаточно времени, чтобы «перезарядить батарейки» и набраться сил. Теперь Аль-Духайль готов дать бой грозному сопернику.

Где смотреть матч Аль-Наср – Аль-Духайль

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Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Аравия – Аль-Духайль Катар
Дата проведения
24 октября, 21.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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