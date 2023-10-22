Экс-игрок «Севильи» Антонито о Винисиусе и расизме: «Случившееся достойно осуждения, но мы не должны давать ему Нобелевскую премию мира. Он сам провоцирует»

Экс-игрок «Севильи» считает, что Винисиус не заслужил Нобелевскую премию мира.

На матче 10-го тура между «Севильей» и « » (1:1) одного из фанатов вывели со стадиона за расистские оскорбления в адрес бразильца.

«Пусть больше говорят о самом . То, что произошло сегодня, достойно сожаления, но мы не должны давать ему Нобелевскую премию мира.

Разве ему все дозволено? Мы не должны с этим соглашаться. «Реал» тоже не прав, если защищает его с таким подходом.

Да, случилось то, что не имеет оправдания и достойно осуждения, но мы не должны давать ему премию мира.

У него тоже есть свои грешки, так? Он сам провоцирует, смотрит на трибуны... Нельзя оправдывать его во всех ситуациях», – сказал Антонито.

Винисиус о расизме в матче с «Севильей»: «Должна быть уголовная ответственность, надеюсь, испанские власти изменят законодательство. У меня есть видео, где это делал ребенок. Жаль, что его некому научить»

Настаивает на массовом расизме в Валенсии, но признает, что иногда провоцирует: Винисиус в суде

Игра: проверьте свою футбольную орфографию