Экс-игрок «Севильи» Антонито о Винисиусе и расизме: «Случившееся достойно осуждения, но мы не должны давать ему Нобелевскую премию мира. Он сам провоцирует»
Экс-игрок «Севильи» считает, что Винисиус не заслужил Нобелевскую премию мира.
На матче 10-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Реалом» (1:1) одного из фанатов вывели со стадиона за расистские оскорбления в адрес бразильца.
«Пусть больше говорят о самом Винисиусе. То, что произошло сегодня, достойно сожаления, но мы не должны давать ему Нобелевскую премию мира.
Разве ему все дозволено? Мы не должны с этим соглашаться. «Реал» тоже не прав, если защищает его с таким подходом.
Да, случилось то, что не имеет оправдания и достойно осуждения, но мы не должны давать ему премию мира.
У него тоже есть свои грешки, так? Он сам провоцирует, смотрит на трибуны... Нельзя оправдывать его во всех ситуациях», – сказал Антонито.
Винисиус о расизме в матче с «Севильей»: «Должна быть уголовная ответственность, надеюсь, испанские власти изменят законодательство. У меня есть видео, где это делал ребенок. Жаль, что его некому научить»
Настаивает на массовом расизме в Валенсии, но признает, что иногда провоцирует: Винисиус в суде
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Провоцирует он много и всегда
Хайпить он не перестанет,
Борется с расизмом он всегда!
Да!!!😄
Ситуация - говно ужасное. Расизм - говно ужасное. Однако сильный ветер с дождем по утрам тоже явление отвратительное, просто многие идут под него на работу, а Винисиус начинает подавать на ветер в суд, ругаться с дождем.
с другой стороны, он явно понял, что жилка то золотая, поэтому доить её будет, пока есть возможность, глядишь возьмут его министром в их испанское ведомство равноправия
Но если говорить о вашем комментарии, то все же не нормально, что в обществе считается нормальным, что другие темнокожие футболисты научились справляться и молчать, пусть и он молчит.