Экс-игрок «Севильи» Антонито о Винисиусе и расизме: «Случившееся достойно осуждения, но мы не должны давать ему Нобелевскую премию мира. Он сам провоцирует»

Теги Реал Мадрид Севилья происшествия Антонио Рамиро Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Экс-игрок «Севильи» считает, что Винисиус не заслужил Нобелевскую премию мира.

На матче 10-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Реалом» (1:1) одного из фанатов вывели со стадиона за расистские оскорбления в адрес бразильца.

«Пусть больше говорят о самом Винисиусе. То, что произошло сегодня, достойно сожаления, но мы не должны давать ему Нобелевскую премию мира.

Разве ему все дозволено? Мы не должны с этим соглашаться. «Реал» тоже не прав, если защищает его с таким подходом.

Да, случилось то, что не имеет оправдания и достойно осуждения, но мы не должны давать ему премию мира.

У него тоже есть свои грешки, так? Он сам провоцирует, смотрит на трибуны... Нельзя оправдывать его во всех ситуациях», – сказал Антонито. 

Винисиус о расизме в матче с «Севильей»: «Должна быть уголовная ответственность, надеюсь, испанские власти изменят законодательство. У меня есть видео, где это делал ребенок. Жаль, что его некому научить»

Настаивает на массовом расизме в Валенсии, но признает, что иногда провоцирует: Винисиус в суде

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16 комментариев

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igls54
У Вини в голове опилки да-да-да
Провоцирует он много и всегда
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nurlan-zenit
Я правильно понял, что вина Винисиуса из его слов в том, что тот смотрит на трибуну?
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ApXuMaHqPuT
Ответ igls54
У Вини в голове опилки да-да-да Провоцирует он много и всегда
И не важно, чем он занят,
Хайпить он не перестанет,
Борется с расизмом он всегда!
Да!!!😄
+7
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Очки Дани Алвеса
Ответ nurlan-zenit
Я правильно понял, что вина Винисиуса из его слов в том, что тот смотрит на трибуну?
Вина Винисиуса в том, что он слишком тянет одеяло на себя и свои проблемы. У него как будто абонемент на нытье в тех случаях, с которыми остальные темнокожие футболисты уже давно научились справляться.
Ситуация - говно ужасное. Расизм - говно ужасное. Однако сильный ветер с дождем по утрам тоже явление отвратительное, просто многие идут под него на работу, а Винисиус начинает подавать на ветер в суд, ругаться с дождем.
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andr d
Ответ ljolik888
Все правильно сказал . Но премию я бы дал - так для стёба
Дарвина если что
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ nurlan-zenit
Я правильно понял, что вина Винисиуса из его слов в том, что тот смотрит на трибуну?
У нас недавно одного полковника посадили за то, что он "хотел дать взятку, чтобы стать министром". Что-то из этой серии
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Сергей Жданович
Ответ Очки Дани Алвеса
Вина Винисиуса в том, что он слишком тянет одеяло на себя и свои проблемы. У него как будто абонемент на нытье в тех случаях, с которыми остальные темнокожие футболисты уже давно научились справляться. Ситуация - говно ужасное. Расизм - говно ужасное. Однако сильный ветер с дождем по утрам тоже явление отвратительное, просто многие идут под него на работу, а Винисиус начинает подавать на ветер в суд, ругаться с дождем.
прикольное сравнение) т.е. расизм это такое же естественное природное явление, как дождь с грозой по утрам и всем темнокожим пора бы уже давно с этим смириться и не обращать внимания?)
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Роман
Ответ nurlan-zenit
Я правильно понял, что вина Винисиуса из его слов в том, что тот смотрит на трибуну?
несчастный винисик, вся испания притесняет
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Сергей Жданович
Ответ Очки Дани Алвеса
Да, расизм - это такое же человеческое неистребимое явление. Кто-то выше этого, а кто-то за всю жизнь не сможет понять, что расизм - говно. Расизм был до нас, расизм будет после нас.
так а зачем бороться тогда с убийцами, допустим? они же всегда были в истории человечества, и это тоже получается неистребимое явление. Значит, по вашей логике, тоже пора бы уже давно смириться и жить с этим
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Блуждающий странник
Винисиус в первую очередь себе карьеру портит. Его запомнят не как футболиста, а как скандалиста и все эти скандалы будут с ним на протяжении всей карьеры. Соперники будут его провоцировать и играть грубее, всем ведь понятно какое у него слабое место, не вырастет из такого великого игрока
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оле - топ юрген - клоп
Ответ nurlan-zenit
Я правильно понял, что вина Винисиуса из его слов в том, что тот смотрит на трибуну?
его вина в том, что он постоянно ноет, своим нытьём он только порождает ещё большее желание его триггерить на этой почве
с другой стороны, он явно понял, что жилка то золотая, поэтому доить её будет, пока есть возможность, глядишь возьмут его министром в их испанское ведомство равноправия
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nurlan-zenit
Ответ Очки Дани Алвеса
Вина Винисиуса в том, что он слишком тянет одеяло на себя и свои проблемы. У него как будто абонемент на нытье в тех случаях, с которыми остальные темнокожие футболисты уже давно научились справляться. Ситуация - говно ужасное. Расизм - говно ужасное. Однако сильный ветер с дождем по утрам тоже явление отвратительное, просто многие идут под него на работу, а Винисиус начинает подавать на ветер в суд, ругаться с дождем.
Ну слушайте, здесь можно подискутировать, конкретно я знаю и согласен, что Винисиус провоцирует людей на оскорбления, фолы против себя и тд, здесь мой комментарий был конкретно по новости.
Но если говорить о вашем комментарии, то все же не нормально, что в обществе считается нормальным, что другие темнокожие футболисты научились справляться и молчать, пусть и он молчит.
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