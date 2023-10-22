Сакки о Леау: «У меня он не играл бы. Он хороший игрок, но в моей команде все бегали»

Арриго Сакки сказал, что вингер «Милана» Рафаэл Леау при нем не играл бы.

24-летний португалец набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас» в текущем сезоне Серии А.

– Вам нравится Леау?

– У меня он не играл бы.

– В том смысле, что вы бы оставили его на скамейке запасных на одну-две игры?

– Да, прежде чем подписать игрока, я много присматривался к нему. Если ты не родился с определенным темпераментом, его сложно приобрести.

Я считаю, что Леау – хороший игрок. Но в футболе все 11 игроков должны бегать и иметь свою позицию на поле. В моей команде все бегали, – сказал бывший тренер «Милана».

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