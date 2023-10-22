Сакки о Леау: «У меня он не играл бы. Он хороший игрок, но в моей команде все бегали»

Теги Милан серия А Италия Арриго Сакки Рафаэл Леау Футбол

Арриго Сакки сказал, что вингер «Милана» Рафаэл Леау при нем не играл бы.

24-летний португалец набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас» в текущем сезоне Серии А. 

– Вам нравится Леау?

– У меня он не играл бы. 

– В том смысле, что вы бы оставили его на скамейке запасных на одну-две игры?

– Да, прежде чем подписать игрока, я много присматривался к нему. Если ты не родился с определенным темпераментом, его сложно приобрести. 

Я считаю, что Леау – хороший игрок. Но в футболе все 11 игроков должны бегать и иметь свою позицию на поле. В моей команде все бегали, – сказал бывший тренер «Милана». 

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8 комментариев

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Дядя ТУРА
заметьте Сакки не сказал, что Леау плохой игрок, просто не походит под его виденье игры. его схемы и тактику
+7
-1
+6
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David Aprasidze
Удивительно что одни и те же люди нещадно критикуют Леао и поют дифирамбы Хвиче. Тот же Сакки.
+4
0
+4
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Direct free kick
Ответ David Aprasidze
Удивительно что одни и те же люди нещадно критикуют Леао и поют дифирамбы Хвиче. Тот же Сакки.
Леау весной 2022 - решающие голы/передачи
Хвича весной 2023 - ничего с 19 марта
+3
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Семён Жуйло
Было бы интересно узнать, кто у него играл бы. И не только из Милана, но и из других команд серии А.
+5
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paratruper17
У Сакки играли бизоны в атаке
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ya_za_ac_milan
Как же задолбали хейтить Леао. Якобы он мало прессингует, отрабатывает в обороне. Как будто Хвича прессингует больше или Винисиус. Плюс минус тот же уровень. Это притом, что футбол Леао энергозатратен, его прорывы и рывки разрывают оборону соперника, после таких рывков нужно время на восстановление. Предположим Леао начнет больше прессинговать и отрабатывать в обороне- он превратится в Салемакерса, малая эффективность в атаке, нет рывков и тд.
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