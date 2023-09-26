Кассано о Леау: «Ни рыба ни мясо – напоминает Марсьяля. В ЛЧ нужны игроки с индивидуальностью, в «Милане» их нет»

Антонио Кассано не считает Рафаэла Леау игроком уровня «Милана».

« – ни рыба ни мясо, он напоминает мне . В прошлом сезоне [Мбала] Нзола забил больше, чем он.

В Лиге чемпионов нужны игроки с индивидуальностью, которые могут решать в матчах, но у « » их нет. В «Милане» нет чемпионов», – сказал бывший игрок сборной Италии в эфире Bobo TV.

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