Кассано о Леау: «Ни рыба ни мясо – напоминает Марсьяля. В ЛЧ нужны игроки с индивидуальностью, в «Милане» их нет»
Антонио Кассано не считает Рафаэла Леау игроком уровня «Милана».
«Леау – ни рыба ни мясо, он напоминает мне Марсьяля. В прошлом сезоне [Мбала] Нзола забил больше, чем он.
В Лиге чемпионов нужны игроки с индивидуальностью, которые могут решать в матчах, но у «Милана» их нет. В «Милане» нет чемпионов», – сказал бывший игрок сборной Италии в эфире Bobo TV.
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Не уровень супер звёзд, но топом всё равно остаётся.
Не ему свистеть на Леау
Все остальные - не рыба и не мясо, дно и в подмётки гоату не годятся
Леау очень талантлив и креативен, но после матча с Ньюкаслом, его стоило кастрировать:)
*лучший царь мира