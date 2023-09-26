Кассано о Леау: «Ни рыба ни мясо – напоминает Марсьяля. В ЛЧ нужны игроки с индивидуальностью, в «Милане» их нет»

Теги Милан Антонио Кассано серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Антони Марсьяль Рафаэл Леау Футбол

Антонио Кассано не считает Рафаэла Леау игроком уровня «Милана».

«Леау – ни рыба ни мясо, он напоминает мне Марсьяля. В прошлом сезоне [Мбала] Нзола забил больше, чем он.

В Лиге чемпионов нужны игроки с индивидуальностью, которые могут решать в матчах, но у «Милана» их нет. В «Милане» нет чемпионов», – сказал бывший игрок сборной Италии в эфире Bobo TV.

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38 комментариев

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madaev
Если у Леау нет индивидуальности, то я даже не знаю у кого она есть
+81
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+78
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Роман
Чтобы он там не говорил, но Леау топ-игрок.
Не уровень супер звёзд, но топом всё равно остаётся.
+33
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+31
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Akezhan Kutvarov
Кассано тоже типок, его все не устраивает, Леау результат даёт, нужно быть индивидуальностью, на себя игру берет, нужно быть игроком командным. Ему хоть боком, хоть каком, никак не нравится!
+29
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+29
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Александр Колосов
Ответ Алекс 777
с кем конкурировал за титул Леау? И с кем конкурировал Касано? сезон 03-04 Топовые: Шевченко, Джилардино, Тотти, Адриано, Трезеге, Вьери, Баджо, Кака, Дельпьеро и т д
Ну так Леау в своих интервью и не упрекает Кассано.
+22
-2
+20
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Александр Колосов
Леау на минуточку обладатель приза лучшему игроку сезона в Серии А. У Кассано таких достижений, увы, нет.
+17
-5
+12
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Алекс 777
Ответ Александр Колосов
Леау на минуточку обладатель приза лучшему игроку сезона в Серии А. У Кассано таких достижений, увы, нет.
с кем конкурировал за титул Леау? И с кем конкурировал Касано? сезон 03-04 Топовые: Шевченко, Джилардино, Тотти, Адриано, Трезеге, Вьери, Баджо, Кака, Дельпьеро и т д
+21
-9
+12
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Артём Никулин
Жиру, Тео, Меньян, Кьер, Леау – не индивидуальности? Особенно для современного футбола? Ну тогда не знаю, где их искать. В Челси, может?
+12
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+11
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Товарищ Бразаускас
Ой, а Кассано прямо индивидуальность. Скандалист и неудачник. Еще и с Роналдиньо сравнивает. Кто может сравниться с Роналдиньо? Человек 10-15 в истории футбола.
+10
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Гамаль Хайдаров
как можно так говорить, когда в твоей команде играет Жиру
+10
-2
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Scorpio
Ответ Алекс 777
с кем конкурировал за титул Леау? И с кем конкурировал Касано? сезон 03-04 Топовые: Шевченко, Джилардино, Тотти, Адриано, Трезеге, Вьери, Баджо, Кака, Дельпьеро и т д
Я видел те сезоны, раньше трава была зеленее, но Кассано и близко не был достоин стоять в одном ряду с Тотти или Шевой
Не ему свистеть на Леау
+9
-1
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PetrRechkunov
Они с Мостовым из одной больнички сбежали?
+4
0
+4
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Artem Piatkov
Ответ madaev
Если у Леау нет индивидуальности, то я даже не знаю у кого она есть
Для Кассано существует только один игрок с индивидуальностью - Лео Месси

Все остальные - не рыба и не мясо, дно и в подмётки гоату не годятся
+10
-6
+4
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Руслан Узденов
Кассано - это всем известный местный Мостовой.
Леау очень талантлив и креативен, но после матча с Ньюкаслом, его стоило кастрировать:)
+3
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Муканов Арманбек
Ни пицца не спагетти-также добавил Антонио
+2
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Direct free kick
Леау сильнее любого игрока мюмю
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marshalericsson1357
Итальянский Мостовой в деле)
+1
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Владимир Самсонов
Ответ Роман
Чтобы он там не говорил, но Леау топ-игрок. Не уровень супер звёзд, но топом всё равно остаётся.
Ему как раз включить голову - и станет топ-игроком.
+1
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tiga1
леау напоминает погба в лучшие его годы , только позиция другая
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corazón blanco
Кассано не изменяет себе, говорит полную ерунду с умным видом.
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NikoVinkovic
Ответ Ivan Ivanych
Громадного не было
Ну не говори, чувак в основу Ромы ворвался в подростковом возрасте, и начал так, что виделся новой атакующей легендой Италии. Многие просто не помнят.
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Александр Калачев
Ответ Akezhan Kutvarov
Кассано тоже типок, его все не устраивает, Леау результат даёт, нужно быть индивидуальностью, на себя игру берет, нужно быть игроком командным. Ему хоть боком, хоть каком, никак не нравится!
Леау с Ньюкаслом результат дал, дааа
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Textus
Да не принимайте вы его чепуху всерьёз.. это же своего рода Юрий Лоза, только в мире футбола.. он будет критиковать всё, даже критику.. Но в целом даже забавно что он есть)
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Ivan Ivanych
Ответ Алекс 777
с кем конкурировал за титул Леау? И с кем конкурировал Касано? сезон 03-04 Топовые: Шевченко, Джилардино, Тотти, Адриано, Трезеге, Вьери, Баджо, Кака, Дельпьеро и т д
Баджо топовый в 03-04 году? Не смеши. В 93-94 да, но не в 03-04.
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TravenS
Ответ Камиль Габитов
Кассано это тот лодырь который за 2 сезона в Милане сыграл 33 матча,забил 7 мячей и сделал 16 передач,вякает про Леау....
Ыыы, ответ в стиле "добейся сначала сам". Как вообще соотносится игра Кассано и его цитаты??? Можно быть одним из лучших игроков мира и говорить чушь (Роналду, Мостовой*), а можно быть откровенно средним игроком, но при этом иметь адекватное мнение. Кстати, ваше мнение сударь напоминает мне Мостового (я играл хорошо, поэтому прав во всём).

*лучший царь мира
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Blaumerc
Ответ TravenS
Ыыы, ответ в стиле "добейся сначала сам". Как вообще соотносится игра Кассано и его цитаты??? Можно быть одним из лучших игроков мира и говорить чушь (Роналду, Мостовой*), а можно быть откровенно средним игроком, но при этом иметь адекватное мнение. Кстати, ваше мнение сударь напоминает мне Мостового (я играл хорошо, поэтому прав во всём). *лучший царь мира
типо главное уметь начеканить мяч. а кто не умеет тот дурак.
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