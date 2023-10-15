Ибрагимович о Леау: «Это я его создал. Его промах пяткой был гениален – вы гений, если пытаетесь так забить»

Теги Милан Златан Ибрагимович Ньюкасл серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Рафаэл Леау ахахаха Футбол

Златан Ибрагимович высоко оценил способности Рафаэла Леау.

– Кто лучше, Златан или Леау?

– Я, но я сам создал Леау.

Этот промах пяткой несколько матчей назад (в игре Лиги чемпионов «Милан» – «Ньюкасл», 0:0 – Sports.ru) был гениален.

Если вы пытаетесь забить таким образом, то вы гений, – сказал экс-форвард «Милана».

😱😱😱 «Сегодня Рэшфорд играл за «Милан». Рафаэл Леау был в шаге от первого шедевра ЛЧ, но снова все запорол

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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15 комментариев

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Леван Мкртчян
Златан создал Леау на седьмой день , а на восьмой научил промахиваться пятками
+42
-2
+40
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Жбаныч
Ну как можно не любить Златана??))
+33
-7
+26
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error505
получается, Златан отец Леау?..
+9
-2
+7
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PIT-BUL
Ответ Жбаныч
Ну как можно не любить Златана??))
по-моему уже поднадоел...его шутки за 300 (с)
+8
-4
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Леван Мкртчян
Ответ error505
получается, Златан отец Леау?..
Судя по его эго...и отец и сын и святой дух для Леау
+5
-1
+4
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Давид Agabekyan
Ответ Жбаныч
Ну как можно не любить Златана??))
Легко
+5
-2
+3
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коп84
Вот только ставка на них не прошла🤷‍♂️
+1
0
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dalmolchun
Златан становится шведским Мостовым, или даже Бубновым. Они, после своих блестящих карьер, имеют право говорить всё, что заблагорассудится. Олды поймут.
+1
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Н.Ф.
Есть люди из мира футбола, к которым журналисты лезут с вопросами каждый божий день: Ибрагимович, Мостовой, Петржела...
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hiper26
Доктор Албан: Это я создал Леау.
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Артём Петров
Леау настоящий бразилец, хоть и другого гражданства)
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Finski
Ответ error505
получается, Златан отец Леау?..
В Википедии отчество у него Златанович. Рафаэль Златанович Леау
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