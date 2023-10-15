Ибрагимович о Леау: «Это я его создал. Его промах пяткой был гениален – вы гений, если пытаетесь так забить»
Златан Ибрагимович высоко оценил способности Рафаэла Леау.
– Кто лучше, Златан или Леау?
– Я, но я сам создал Леау.
Этот промах пяткой несколько матчей назад (в игре Лиги чемпионов «Милан» – «Ньюкасл», 0:0 – Sports.ru) был гениален.
Если вы пытаетесь забить таким образом, то вы гений, – сказал экс-форвард «Милана».
😱😱😱 «Сегодня Рэшфорд играл за «Милан». Рафаэл Леау был в шаге от первого шедевра ЛЧ, но снова все запорол
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
15 комментариев