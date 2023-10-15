Ибрагимович о Леау: «Это я его создал. Его промах пяткой был гениален – вы гений, если пытаетесь так забить»

Златан Ибрагимович высоко оценил способности Рафаэла Леау.

– Кто лучше, или Леау?

– Я, но я сам создал Леау.

Этот промах пяткой несколько матчей назад (в игре «Милан» – « », 0:0 – Sports.ru) был гениален.

Если вы пытаетесь забить таким образом, то вы гений, – сказал экс-форвард «Милана».

😱😱😱 «Сегодня Рэшфорд играл за «Милан». Рафаэл Леау был в шаге от первого шедевра ЛЧ, но снова все запорол

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