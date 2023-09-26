Балотелли о «Милане»: «Команда зависима от Леау – мало что получается, если он не в порядке. «Сан-Сиро» не для всех, не каждый может справиться с давлением»
Марио Балотелли отметил зависимость «Милана» от Рафаэла Леау.
«Проблема «Милана» сегодня [заключается] в том, что если Леау не в порядке, у «Милана» мало что получается. «Милан» очень зависим от Леау. Нужна ли «Милану» замена Жиру? Я здесь!
«Сан-Сиро» – не такой стадион, как остальные. Не каждый может справиться с давлением, он не для всех футболистов. В дополнение к покупке сильных игроков руководство должно подписывать игроков с сильным характером», – сказал бывший форвард «Милана», ныне выступающий за «Адана Демирспор».
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