Марио Балотелли отметил зависимость «Милана» от Рафаэла Леау.

«Проблема « » сегодня [заключается] в том, что если Леау не в порядке, у «Милана» мало что получается. «Милан» очень зависим от . Нужна ли «Милану» замена ? Я здесь!

« » – не такой стадион, как остальные. Не каждый может справиться с давлением, он не для всех футболистов. В дополнение к покупке сильных игроков руководство должно подписывать игроков с сильным характером», – сказал бывший форвард «Милана», ныне выступающий за « ».

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