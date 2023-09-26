Балотелли о «Милане»: «Команда зависима от Леау – мало что получается, если он не в порядке. «Сан-Сиро» не для всех, не каждый может справиться с давлением»

Теги Милан серия А Италия высшая лига Турция Марио Балотелли Сан-Сиро Оливье Жиру Адана Демирспор Рафаэл Леау Футбол

Марио Балотелли отметил зависимость «Милана» от Рафаэла Леау.

«Проблема «Милана» сегодня [заключается] в том, что если Леау не в порядке, у «Милана» мало что получается. «Милан» очень зависим от Леау. Нужна ли «Милану» замена Жиру? Я здесь!

«Сан-Сиро» – не такой стадион, как остальные. Не каждый может справиться с давлением, он не для всех футболистов. В дополнение к покупке сильных игроков руководство должно подписывать игроков с сильным характером», – сказал бывший форвард «Милана», ныне выступающий за «Адана Демирспор».

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3 комментария

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igls54
Ответ Артём Клагиш
Марио, ну не осилят в Милане твой характер. да и играешь ты не так кам на том самом евро, чтобы тебя терпеть
Я тебе больше скажу. Был на миланском дерби на Сан-Сиро в 2015-м. Он уже тогда не блистал. А тут 8 лет прошло
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Артём Клагиш
Марио, ну не осилят в Милане твой характер. да и играешь ты не так кам на том самом евро, чтобы тебя терпеть
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Anar Ali
Неее Марио с твоим характером и не профессионализмом ты Милану точно не подходишь, даже не думай о возвращении
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