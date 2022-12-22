Хунтелар может стать спортивным директором «Монако»

может стать спортивным директором «Монако».

Французский клуб рассматривает кандидатуру нидерландца на место Лоуренса Стюарта, который займет аналогичную должность в «Челси».

С марта этого года Хунтелар является помощником спортивного директора «Аякса» Джерри Хамстры.

Хунтелар играл за «Аякс» с 2006 по 2009 год, а также с 2017-го по 2021-й. В 257 матчах за клуб он забил 158 голов.

Также он известен по выступлениям за «Шальке», «Реал» и «Милан».