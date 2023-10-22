Магуайр о смерти Чарльтона: «Это сильно ударило по нам. Сэр Бобби – легенда «МЮ», миру будет его не хватать»

Теги Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Бобби Чарльтон Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр высказался о смерти Бобби Чарльтона.

21 октября «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ (2:1). Незадолго до начало игры стало известно, что бывший футболист манкунианцев Бобби Чарльтон ушел из жизни в возрасте 86 лет

«Прежде всего, это очень печальный день. Мы узнали об этом сегодня днем, готовясь к игре, и это сильно ударило по нам. Сэр Бобби часто заходил в раздевалку и заряжал нас своей энергией. Он – абсолютная легенда клуба. Мы рады победе в матче, но это важнее, чем футбол, и наши мысли с его семьей.

Его присутствие ощущалось в раздевалке, он всегда был рядом с клубом. Нам будет не хватать его, всему миру будет не хватать его».

Об игре

«Они застали нас врасплох своей схемой, но я чувствовал, что мы адаптировались. Мы сделали все возможное, я знаю, что мы можем играть лучше, но это важная победа», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

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3 комментария

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Алксандр Гадюшкин
Немного почитал про него, он не только замечательный футболист ,но и очень хороший человек
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catcher69
Ответ Алксандр Гадюшкин
Немного почитал про него, он не только замечательный футболист ,но и очень хороший человек
А вы знали, что братья почти не разговаривали между собой?! Их общение было только на футбольном поле. Они никогда не комментировали причины произошедшего.
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