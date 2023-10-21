«МЮ» о смерти Чарльтона: «Скорбим в связи с кончиной одного из величайших и самых любимых игроков в истории клуба. Он был героем для миллионов везде, где играют в футбол»

«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление в связи со смертью Бобби Чарльтона.

« » скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба.

Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играю в футбол.

Им восхищались как за честность, так и за выдающееся футбольное мастерство. Сэра Бобби навсегда запомнят как титана футбола.

Его беспрецедентные достижения, характер и верность навсегда войдут в историю «Манчестер Юнайтед» и английского футбола, а его наследие будет жить благодаря деятельности Фонда сэра Бобби Чарльтона, способствующей изменению жизни людей.

Клуб выражает искренние соболезнования его жене леди Норме, дочерям и внукам, а также всем, кто его любил», – говорится в заявлении «МЮ».

Умер Бобби Чарльтон. Экс-форварду «МЮ» и сборной Англии было 86 лет

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