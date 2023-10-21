«МЮ» о смерти Чарльтона: «Скорбим в связи с кончиной одного из величайших и самых любимых игроков в истории клуба. Он был героем для миллионов везде, где играют в футбол»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Бобби Чарльтон Футбол

«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление в связи со смертью Бобби Чарльтона.

«Манчестер Юнайтед» скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба.

Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играю в футбол.

Им восхищались как за честность, так и за выдающееся футбольное мастерство. Сэра Бобби навсегда запомнят как титана футбола.

Его беспрецедентные достижения, характер и верность навсегда войдут в историю «Манчестер Юнайтед» и английского футбола, а его наследие будет жить благодаря деятельности Фонда сэра Бобби Чарльтона, способствующей изменению жизни людей.

Клуб выражает искренние соболезнования его жене леди Норме, дочерям и внукам, а также всем, кто его любил», – говорится в заявлении «МЮ».

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5 комментариев

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corazón blanco
Да, к сожалению рано или поздно все уходят. Прожил достойную жизнь, абсолютная легенда клуба. Выжил в той страшной авиакатастрофе, нашел в себе силы продолжить карьеру и какую. Покойся с миром, легенда
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Zed_patriot
возможно лучший игрок МЮ - чемпион мира
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udiekemen
Ответ corazón blanco
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Один из лучших игроков в истории Мю, обладатель ЧМ и ЗМ👏
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corazón blanco
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falkao2013
Эпохальный был игрок. Жаль когда уходят лучшие.
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Иван Иванов
Покойся с миром, Бобби
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