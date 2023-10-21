Гризманн сделал хет-трик в матче с «Сельтой». До рекордсмена «Атлетико» Арагонеса – 10 голов
Антуан Гризманн трижды забил в матче «Атлетико» с «Сельтой».
Форвард отметился голами на 29-й, 64-й и 70-й минутах матча 10-го тура Ла Лиги. В текущем сезоне у француза 7 забитых мячей в чемпионате.
Всего за время выступлений в «Атлетико» на счету Гризманна 162 гола в официальных матчах. Опережают его Адриан Эскудеро (169) и Луис Арагонес (172).
В Ла Лиге Антуан забил 116 голов в составе мадридцев. До Эскудеро, лидирующего по этому показателю, осталось 34 мяча.
Подробно со статистикой Гризманна можно ознакомиться здесь.
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Лучший игрок Ла лиги.
Он на поле делает абсолютно всё и на высоком уровне.
Он и в кризисной Барсе Кумана умудрился сделать 33 результативных действия за сезон (в прошлом сезоне в Атлетико, за который его так хвалят, он сделал столько же).
Гризи на голову сильнее Коута+Дембеле.