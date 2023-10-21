Гризманн сделал хет-трик в матче с «Сельтой». До рекордсмена «Атлетико» Арагонеса – 10 голов

Теги Сельта Атлетико Ла Лига Луис Арагонес рейтинги Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн трижды забил в матче «Атлетико» с «Сельтой».

Форвард отметился голами на 29-й, 64-й и 70-й минутах матча 10-го тура Ла Лиги. В текущем сезоне у француза 7 забитых мячей в чемпионате.

Всего за время выступлений в «Атлетико» на счету Гризманна 162 гола в официальных матчах. Опережают его Адриан Эскудеро (169) и Луис Арагонес (172).

В Ла Лиге Антуан забил 116 голов в составе мадридцев. До Эскудеро, лидирующего по этому показателю, осталось 34 мяча.

Подробно со статистикой Гризманна можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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corazón blanco
Просто в фантастической форме пребывает. Если бы не уходил в Барселону, уже давно бы переписал на себя рекорд.
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Влад Тюрин
Гризманн слишком силен.
Лучший игрок Ла лиги.
Он на поле делает абсолютно всё и на высоком уровне.

Он и в кризисной Барсе Кумана умудрился сделать 33 результативных действия за сезон (в прошлом сезоне в Атлетико, за который его так хвалят, он сделал столько же).
Гризи на голову сильнее Коута+Дембеле.
+23
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Александр Чепчуров
Эх, если бы не уехал в барсу, то давно бы побил рекорд
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JENNINGS
Легко побьёт рекорд и станет лучшим бомбардиром «Атлетико»🔴⚪️ в истории!
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Фран
Гризманн очень разноплановый игрок. Да и форму набрал. Плюс ко всему Дон Диего перестроил команду целиком и полностью. Хотя скорее даже пересобрал, чем перестроил. А Гризманн хорош у него всегда, прекрасный универсал. Думаю сам Мудрец с небес восхищается что игроком, что тренером. Антуан наверняка уже в этом сезоне побьёт рекорд великого Арагонеса.
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corazón blanco
Ответ Влад Тюрин
Гризманн слишком силен. Лучший игрок Ла лиги. Он на поле делает абсолютно всё и на высоком уровне. Он и в кризисной Барсе Кумана умудрился сделать 33 результативных действия за сезон (в прошлом сезоне в Атлетико, за который его так хвалят, он сделал столько же). Гризи на голову сильнее Коута+Дембеле.
Какая бы кризисная Барселона не была, все-таки у нее куда более атакующий стиль нежели, чем у Атлетико. Атлетико начали играть в атаку только во второй половине прошлого сезона( я имею ввиду не типично много для себя). Плюс, не стоит забывать и учитывать, что пол-сезона прошлого Антуан играл по пол-тайма из-за того, что Атлетико не хотела платить Барселону полную сумму и в конечном итоге добилась своего, получив скидку.
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pit4er
Гризманн из тех, чья игра с годами хорошеет как вино
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Эрнандес Эрнандес
Худший период в карьере Гризманна, - переход в Барсу.
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