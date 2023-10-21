Гризманн сделал хет-трик в матче с «Сельтой». До рекордсмена «Атлетико» Арагонеса – 10 голов

Антуан Гризманн трижды забил в матче «Атлетико» с «Сельтой».

Форвард отметился голами на 29-й, 64-й и 70-й минутах матча 10-го тура Ла Лиги. В текущем сезоне у француза 7 забитых мячей в чемпионате.

Всего за время выступлений в « » на счету Гризманна 162 гола в официальных матчах. Опережают его Адриан Эскудеро (169) и (172).

В Ла Лиге Антуан забил 116 голов в составе мадридцев. До Эскудеро, лидирующего по этому показателю, осталось 34 мяча.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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