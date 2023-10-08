У Гризманна 4 гола в 5 последних матчах за «Атлетико». Его удар с пенальти на 89-й принес победу над «Сосьедадом»

Теги Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн забивал за «Атлетико» в 4 из 5 последних матчей.

В матче 9-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» Гризманн реализовал пенальти на 89-й минуте. Встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 2:1.

В последних 5 играх за «Атлетико» во всех турнирах француз отметился 4 голами, не забив лишь в матче с «Кадисом» (3:2).

Подробная статистика 32-летнего форварда доступна здесь.

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5 комментариев

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Алексей Даценко
Антоха топ
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VERBLYUD
По-моему, ему осталось забить где-то 10 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории Атлетико. Великий игрок!
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AnMe
Его вклад в игру нельзя оценить голами. Но это очень приятное дополнение. На данный момент один из лучших футболистов по игре, если не лучший.
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Cristiano Ronaldo
Как и Мората, Гризманн находится в потрясающей форме. Атлетико, по сути может и чемпионство зацепить.
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