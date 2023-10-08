У Гризманна 4 гола в 5 последних матчах за «Атлетико». Его удар с пенальти на 89-й принес победу над «Сосьедадом»
Антуан Гризманн забивал за «Атлетико» в 4 из 5 последних матчей.
В матче 9-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» Гризманн реализовал пенальти на 89-й минуте. Встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 2:1.
В последних 5 играх за «Атлетико» во всех турнирах француз отметился 4 голами, не забив лишь в матче с «Кадисом» (3:2).
Подробная статистика 32-летнего форварда доступна здесь.
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