У Гризманна 4 гола в 5 последних матчах за «Атлетико». Его удар с пенальти на 89-й принес победу над «Сосьедадом»

Антуан Гризманн забивал за «Атлетико» в 4 из 5 последних матчей.

В матче 9-го тура против « » реализовал пенальти на 89-й минуте. Встреча завершилась победой « » со счетом 2:1.

В последних 5 играх за «Атлетико» во всех турнирах француз отметился 4 голами, не забив лишь в матче с «Кадисом» (3:2).

Подробная статистика 32-летнего форварда доступна здесь.

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