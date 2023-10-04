Гризманн забил «Фейеноорду» ударом через себя на 4-й добавленной к первому тайму минуте

Теги Фейеноорд Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн забил красивый гол в матче Лиги чемпионов.

«Атлетико» играет с «Фейеноордом» во 2-м туре группового этапа ЛЧ (3:2, второй тайм). Гризманн отличился голом на 4-й добавленной к первому тайму минуте.

После розыгрыша углового в штрафной площади нидерландской команды началась суматоха, и в итоге мяч оказался у французского нападающего. Он пробил с линии вратарской в падении через себя и отправил мяч в сетку, перебросив вратаря. 

Это 4-й гол Гризманна за «Атлетико» в текущем сезоне. Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Фейеноорд». 

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6 комментариев

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corazón blanco
Шикарнейший футболист, какой голешник положил. Ну и очень здорово, что вернулся в Атлетико и очень быстро своей игрой вернул доверие болельщикам. Вообще в этом году Атлетико играет очень мощно.
+7
-5
+2
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Blaumerc
определённо гол тура
+3
-1
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Dvin
А ещё над Моратой смеются постоянно. А он сегодня убивает реализацией! Хорош))
+1
0
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Agent Smith
Красавчик
0
0
0
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Шикарнейший футболист, какой голешник положил. Ну и очень здорово, что вернулся в Атлетико и очень быстро своей игрой вернул доверие болельщикам. Вообще в этом году Атлетико играет очень мощно.
Пусть носатый вернет ему заслуженный ЗМ:))
+3
-3
0
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