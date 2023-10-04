Гризманн забил «Фейеноорду» ударом через себя на 4-й добавленной к первому тайму минуте

Антуан Гризманн забил красивый гол в матче Лиги чемпионов.

« » играет с « » во 2-м туре группового этапа ЛЧ (3:2, второй тайм). Гризманн отличился голом на 4-й добавленной к первому тайму минуте.

После розыгрыша углового в штрафной площади нидерландской команды началась суматоха, и в итоге мяч оказался у французского нападающего. Он пробил с линии вратарской в падении через себя и отправил мяч в сетку, перебросив вратаря.

Это 4-й гол Гризманна за «Атлетико» в текущем сезоне. Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Фейеноорд».

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