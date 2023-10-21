Индзаги о 3 голах «Интера» во 2-м тайме: «Торино» час играл интенсивно, но нередко все меняется в последние полчаса. Имея пять замен, мы, тренеры, должны выжимать максимум»

Симоне Индзаги рассказал, что волновался из-за игры «Интера» с «Торино» (3:0).

Все три гола в матче Серии А миланцы забили после 58-й минуты.

«Парни отлично поработали, играть против « », проведя всего одну тренировку после паузы на матчи сборных, – дело не самое простое.

Мы хорошо начали матч, но затем интенсивность действий снизилась, мы перестали поддерживать структуру. Этот матч вызывал у меня беспокойство до его начала, но я благодарен футболистам за то, что все прошло как нельзя лучше.

«Торино» удавалось играть крайне интенсивно на протяжении часа. Как это часто бывает, все меняется в последние полчаса. Имея возможность сделать пять замен, мы, тренеры, должны выжимать максимум.

вернулся из Южной Америки лишь полтора дня назад. Он находится в отличной форме, и команда обеспечивает всю необходимую ему поддержку», – сказал главный тренер « » в интервью DAZN.

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