Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Вероны», «Интер» сыграет с «Торино»

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«Наполи» сыграет в гостях с «Вероной» в 9-м туре Серии А.

Также в субботу «Интер» встретится на выезде с «Торино».

В воскресенье «Милан» сразится дома с «Ювентусом».

Завершится тур в понедельник матчем «Фиорентина» – «Эмполи».

Чемпионат Италии

9-й тур

Верона – Наполи
Дата проведения
21 октября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Интер
Дата проведения
21 октября, 19.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Лацио
Дата проведения
21 октября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Монца
Дата проведения
22 октября, 13.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Кальяри
Дата проведения
22 октября, 16.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Фрозиноне
Дата проведения
22 октября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Дженоа
Дата проведения
22 октября, 19.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Ювентус
Дата проведения
22 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Лечче
Дата проведения
23 октября, 19.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Эмполи
Дата проведения
23 октября, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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4 комментария

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Fma wozo
желаю победы Наполи
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Ихарь Окенфэйлов
Наконец то клубный футбол возвращается! Эти 2-х недельные перерывы прям мука мучительная.
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Direct free kick
Удачи Милану и Роме!
Хорошее пожелание. Когда тренером сбитый жо, приходится расчитывать только на удачу :)
0
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