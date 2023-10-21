Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Вероны», «Интер» сыграет с «Торино»

«Наполи» сыграет в гостях с «Вероной» в 9-м туре Серии А.

Также в субботу « » встретится на выезде с « ».

В воскресенье « » сразится дома с « ».

Завершится тур в понедельник матчем «Фиорентина» – «Эмполи».

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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