Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Вероны», «Интер» сыграет с «Торино»
«Наполи» сыграет в гостях с «Вероной» в 9-м туре Серии А.
Также в субботу «Интер» встретится на выезде с «Торино».
В воскресенье «Милан» сразится дома с «Ювентусом».
Завершится тур в понедельник матчем «Фиорентина» – «Эмполи».
9-й тур
- Дата проведения
- 21 октября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 21 октября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 22 октября, 13.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 22 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 23 октября, 21.45, «Артемио Франки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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