Маротта допускает, что «Интер» выиграет скудетто и выйдет в финал ЛЧ: «В чемпионате всегда побеждает сильнейший, ЛЧ – это как велогонка Милан – Сан-Ремо»
Беппе Маротта допускает, что «Интер» станет чемпионом Италии.
– Есть ли у Вас фаворит в этом чемпионате? Кого вы больше боитесь – «Милана» или «Ювентуса»?
– Я взял первое скудетто в Турине с Конте без еврокубков. Опыт подсказывает мне, что возможность планировать сезон с учетом только чемпионата и Кубка Италии – это преимущество. Именно поэтому я говорю, что «Ювентус» – фаворит в борьбе за скудетто.
– И все же вы, тренеры, да и сами игроки хотят вторую звезду.
– Я говорю «нет» излишнему благоразумию и скромности. Если ты в «Интере», ты должен быть амбициозным, планка должна быть высокой. Нужно в это верить. Другое дело – говорить «мы лучшие». Это было бы самонадеянностью.
– Ставим вопрос по-другому: почему «Интер» должен взять скудетто? Назовите причину.
– Потому что мы чувствуем себя сильными и высоко ценим себя, что является результатом наших результатов в Европе в прошлом сезоне. И мы знаем, как сильно болельщики переживают за скудетто, которое принесет нам вторую звезду.
– Верите ли вы в еще один финал Лиги чемпионов?
– Да, я верю. Потому что в отличие от скудетто, где всегда побеждает сильнейший, Лига чемпионов – это что-то вроде велогонки Милан – Сан-Ремо: благоприятные обстоятельства тоже имеют значение, – сказал генидеректор «Интера».
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