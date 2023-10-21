Маротта допускает, что «Интер» выиграет скудетто и выйдет в финал ЛЧ: «В чемпионате всегда побеждает сильнейший, ЛЧ – это как велогонка Милан – Сан-Ремо»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Антонио Конте Беппе Маротта Милан – Сан-Ремо Футбол

Беппе Маротта допускает, что «Интер» станет чемпионом Италии.

– Есть ли у Вас фаворит в этом чемпионате? Кого вы больше боитесь – «Милана» или «Ювентуса»?

– Я взял первое скудетто в Турине с Конте без еврокубков. Опыт подсказывает мне, что возможность планировать сезон с учетом только чемпионата и Кубка Италии – это преимущество. Именно поэтому я говорю, что «Ювентус» – фаворит в борьбе за скудетто.

– И все же вы, тренеры, да и сами игроки хотят вторую звезду.

– Я говорю «нет» излишнему благоразумию и скромности. Если ты в «Интере», ты должен быть амбициозным, планка должна быть высокой. Нужно в это верить. Другое дело – говорить «мы лучшие». Это было бы самонадеянностью.

– Ставим вопрос по-другому: почему «Интер» должен взять скудетто? Назовите причину.

– Потому что мы чувствуем себя сильными и высоко ценим себя, что является результатом наших результатов в Европе в прошлом сезоне. И мы знаем, как сильно болельщики переживают за скудетто, которое принесет нам вторую звезду.

– Верите ли вы в еще один финал Лиги чемпионов?

– Да, я верю. Потому что в отличие от скудетто, где всегда побеждает сильнейший, Лига чемпионов – это что-то вроде велогонки Милан – Сан-Ремо: благоприятные обстоятельства тоже имеют значение, – сказал генидеректор «Интера».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан. 717
Все вполне возможно, Интер очень силен сейчас, но вот такие ничьи как 2-2 с Болоньей ставят все под сомнение ...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ya_za_ac_milan
Третье место в серии А и кубок Италии))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlados 86
ну в ЛЧ команда хотя бы голы забивает, пока соседи только грозятся)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан. 717
Ответ Е.Р.
Интеру тяжелее чем конкурентам даются марафоны по 7 игр подряд, так как команда дубовая с нулёвой техникой без мало-мальской индивидуальности, играющая исключительно за счёт конской физики. Больше таких в этом году марафонов не будет, и Интеру будет попроще. К тому же у Индзаги традиционно конец октября-январь самый мощный период. Поэтому к каникулам Интер наберет близкое к максимальному количество очков.
Понятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий