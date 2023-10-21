Маротта допускает, что «Интер» выиграет скудетто и выйдет в финал ЛЧ: «В чемпионате всегда побеждает сильнейший, ЛЧ – это как велогонка Милан – Сан-Ремо»

Беппе Маротта допускает, что «Интер» станет чемпионом Италии.

– Есть ли у Вас фаворит в этом чемпионате? Кого вы больше боитесь – « » или « »?

– Я взял первое скудетто в Турине с без еврокубков. Опыт подсказывает мне, что возможность планировать сезон с учетом только чемпионата и Кубка Италии – это преимущество. Именно поэтому я говорю, что «Ювентус» – фаворит в борьбе за скудетто.

– И все же вы, тренеры, да и сами игроки хотят вторую звезду.



– Я говорю «нет» излишнему благоразумию и скромности. Если ты в «Интере», ты должен быть амбициозным, планка должна быть высокой. Нужно в это верить. Другое дело – говорить «мы лучшие». Это было бы самонадеянностью.

– Ставим вопрос по-другому: почему «Интер» должен взять скудетто? Назовите причину.

– Потому что мы чувствуем себя сильными и высоко ценим себя, что является результатом наших результатов в Европе в прошлом сезоне. И мы знаем, как сильно болельщики переживают за скудетто, которое принесет нам вторую звезду.

– Верите ли вы в еще один финал Лиги чемпионов?

– Да, я верю. Потому что в отличие от скудетто, где всегда побеждает сильнейший, чемпионов – это что-то вроде велогонки : благоприятные обстоятельства тоже имеют значение, – сказал генидеректор «Интера».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию