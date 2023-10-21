«Арсенал» не проигрывает в этой АПЛ: 6 побед, 3 ничьих. «Канониры» сейчас делят 1-е место с «Сити»

Теги Челси Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» продлил серию без поражений с начала чемпионата Англии до 9 игр.

Команда Микеля Артеты сегодня сыграла вничью с «Челси» (2:2).

В текущем розыгрыше АПЛ «канониры» одержали 6 побед и поделили очки с соперниками в еще трех матчах.

Набрав 21 балл, они на данный момент делят первое место в таблице с «Манчестер Сити». Опередить их может только «Тоттенхэм» (20 очков после 8 игр).

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Шеффилд Юнайтед» – это произойдет 28 октября.

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21 комментарий

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Adamdfdgds
Убрали с поля итальянского импостера - сразу полузащита заработала. Спасибо команде за характер, хотя казалось, что уже все потеряно
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Adamdfdgds
Убрали с поля итальянского импостера - сразу полузащита заработала. Спасибо команде за характер, хотя казалось, что уже все потеряно
Но где Парти?) Вышел бы он в перерыве и забрали бы победу без нервов. А так в центре один Райс за всех пахал как проклятый, еще и гол забил. После первых 9 туров, такое впечатление, что за него можно было и 260 миллионов отдать. Бриллиант среди полузащитников
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Фанат спорта01
Ну неплохо хотя играем не очень.
в 9турах сыграли с Сити,Мю,Челси и Тоттенхэмом и набрали 21из27.
Хотя Фулхэм нужно было обыгрывать.
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sema mixajlov
Сити даже делать ничего не нужно, соперники сами им чемпионство в руки несут
+14
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+11
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Эксперимент
Ответ sema mixajlov
Сити даже делать ничего не нужно, соперники сами им чемпионство в руки несут
Так шейхи подкупили все команды АПЛ, они там чисто для фона)
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Сади Самедов
Пару привозил в лице Райи и Жоржа убрать и будет нормально, еле ноги унесли сегодня
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A.B.W.
Ответ sema mixajlov
Сити даже делать ничего не нужно, соперники сами им чемпионство в руки несут
МанСити только в декабре или феврале газ в пол нажмёт, а соперники уже на пределе играют.
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Джейме Ланнистер
Ответ Jlaw
Это до первого саутгемптона или ноттингем фореста
Так и сити Вулвс проиграли.
в АПЛ не днары полные играют чтобы просто так победу отдать
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ Aleksandr Khachoyan
Но где Парти?) Вышел бы он в перерыве и забрали бы победу без нервов. А так в центре один Райс за всех пахал как проклятый, еще и гол забил. После первых 9 туров, такое впечатление, что за него можно было и 260 миллионов отдать. Бриллиант среди полузащитников
да по заменам Смит Роу плож вышел в место него хотел Нелсона а Жоржиню нужно выпускат по слабым соперникам из за него проигралы центр поля и Жезус тоже не впечитлил
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Adamdfdgds
Когда Парти в форме, то он на две головы сильнее Райса. Только, к сожалению, в форме я его видел один раз за 3 года.
Ну не сильнее Райса в оборонительном плане) Сегодня Райс в одиночку все делал в центре. Но в плане продвижения мяча Парти бесподобен
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Erwin Grenoa
Ответ Jlaw
Это до первого саутгемптона или ноттингем фореста
проигрыши будут у любой команды, это тебе не Арсенал 2004 года
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Snid
Ответ Джейме Ланнистер
Ну сегодня судья и так подарил три очка клубу LiVarpool. Так что может пластинку поменяешь?
Как они подарили, унылый?
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Snid
Ответ Джейме Ланнистер
Матч пересмотри, обиженный
Это ты пересмотри глазами, а не тем, что привык всем подставлять.
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