«Арсенал» не проигрывает в этой АПЛ: 6 побед, 3 ничьих. «Канониры» сейчас делят 1-е место с «Сити»
«Арсенал» продлил серию без поражений с начала чемпионата Англии до 9 игр.
Команда Микеля Артеты сегодня сыграла вничью с «Челси» (2:2).
В текущем розыгрыше АПЛ «канониры» одержали 6 побед и поделили очки с соперниками в еще трех матчах.
Набрав 21 балл, они на данный момент делят первое место в таблице с «Манчестер Сити». Опередить их может только «Тоттенхэм» (20 очков после 8 игр).
В следующем туре «Арсенал» встретится с «Шеффилд Юнайтед» – это произойдет 28 октября.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
в 9турах сыграли с Сити,Мю,Челси и Тоттенхэмом и набрали 21из27.
Хотя Фулхэм нужно было обыгрывать.
в АПЛ не днары полные играют чтобы просто так победу отдать