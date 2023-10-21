«Арсенал» не проигрывает в этой АПЛ: 6 побед, 3 ничьих. «Канониры» сейчас делят 1-е место с «Сити»

«Арсенал» продлил серию без поражений с начала чемпионата Англии до 9 игр.

Команда Микеля Артеты сегодня сыграла вничью с « » (2:2).

В текущем розыгрыше «канониры» одержали 6 побед и поделили очки с соперниками в еще трех матчах.

Набрав 21 балл, они на данный момент делят первое место в таблице с « ». Опередить их может только «Тоттенхэм» (20 очков после 8 игр).

В следующем туре « » встретится с «Шеффилд Юнайтед» – это произойдет 28 октября.

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