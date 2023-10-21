Галактионов о 0:0 с «Динамо»: «Динамичная целостная игра «Локо», ребята не были согласны на ничью. Но в простых ситуациях теряем мячи»
Михаил Галактионов описал плюсы в игре «Локомотива» с «Динамо» (0:0).
– Достаточно неплохая игра в нашем исполнении. Очень динамичная, целостная, дисциплинированная. Было видно, что ребята не были согласны на ничью. Могли победить, были хорошие моменты для взятия [ворот]. Ребятам сказали, что двигаемся поступательно. Каждое очко – в копилку.
– Что не понравилось в действиях команды?
– В простых ситуациях теряем мячи, с которых соперник пытается проводить атаки. Нужно дорожить мячом. Мы еще усилимся точки зрения качества игры.
– Как оцените игру Митая на позиции опорника?
– Достаточно хороший матч, хорошо выходит из‑под давления, был надежен при контроле, дисциплинированно играл в обороне. Мы им довольны. Видим, что у игрока есть футбольный интеллект, хорошая левая нога. Если еще больше приобретет навыки, то может спокойно играть на этой позиции, – сказал главный тренер «Локомотива».
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