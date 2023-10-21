Данте об Ателе, призвавшем к «черному дню для евреев»: «Юсеф знает, какую ошибку совершил. Но я убежден, что он хочет мира во всем мире»

Теги Ницца лига 1 Франция Данте Политика Юсеф Аталь Футбол

Данте выступил в защиту Юсефа Аталя, призывавшего к «черному дню для евреев».

«Это очень сложный вопрос. Юсеф знает, какую ошибку совершил. Я знаком с ним уже более пяти лет. Я никогда не видел Юсефа таким грустным и опустошенным.

Я вижу, как он общается с моими детьми, как он относится к окружающим его людям. Я убежден, что он хочет мира. Мира во всем мире. Сегодня он действительно опечален, разочарован и опустошен этой историей», – заявил капитан «Ниццы» в эфире передачи GymTonic.

«Ницца» отстранила Аталя за пост с призывом к «черному дню для евреев»: «Мир должен преобладать над другими соображениями»

40-летний Данте все еще играет. Вы не представляете, как он хорош

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