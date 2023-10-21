Мбаппе забил за «ПСЖ» впервые за месяц – «Страсбуру» с пенальти. Он лучший бомбардир Лиги 1 с 8 голами

Килиан Мбаппе забил за «ПСЖ» впервые за 5 матчей.

Форвард реализовал пенальти в матче Лиги 1 со « » (1:0, первый тайм).

24-летний игрок не забивал за клуб больше месяца: в последний раз до сегодняшнего дня это произошло 19 сентября в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0).

С 8 забитыми мячами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Франции, опережая ближайших преследователей (Акора Адамса, Виссама Бен-Йеддера и Мостафу Мохамеда) на 3 гола.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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