Мбаппе забил за «ПСЖ» впервые за месяц – «Страсбуру» с пенальти. Он лучший бомбардир Лиги 1 с 8 голами
Килиан Мбаппе забил за «ПСЖ» впервые за 5 матчей.
Форвард реализовал пенальти в матче Лиги 1 со «Страсбуром» (1:0, первый тайм).
24-летний игрок не забивал за клуб больше месяца: в последний раз до сегодняшнего дня это произошло 19 сентября в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0).
С 8 забитыми мячами Мбаппе лидирует в списке бомбардиров чемпионата Франции, опережая ближайших преследователей (Акора Адамса, Виссама Бен-Йеддера и Мостафу Мохамеда) на 3 гола.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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