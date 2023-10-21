Мбаппе забил за «ПСЖ» впервые за месяц – «Страсбуру» с пенальти. Он лучший бомбардир Лиги 1 с 8 голами

Теги ПСЖ лига 1 Франция Страсбур Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил за «ПСЖ» впервые за 5 матчей.

Форвард реализовал пенальти в матче Лиги 1 со «Страсбуром» (1:0, первый тайм).

24-летний игрок не забивал за клуб больше месяца: в последний раз до сегодняшнего дня это произошло 19 сентября в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0).

С 8 забитыми мячами Мбаппе лидирует в списке бомбардиров чемпионата Франции, опережая ближайших преследователей (Акора Адамса, Виссама Бен-Йеддера и Мостафу Мохамеда) на 3 гола.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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7 комментариев

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Cruel Snake
Человек забил впервые за месяц, ещё и с пенальти и он лучший бомбардир. Уровень Лиги 1 просто запредельный
+4
-1
+3
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Zed_patriot
Ответ Cruel Snake
Человек забил впервые за месяц, ещё и с пенальти и он лучший бомбардир. Уровень Лиги 1 просто запредельный
Месси ушёл, уровень упал
+5
-2
+3
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Zed_patriot
в финале ЧМ судьи хотели затащить Мбапеналь..
+2
-2
0
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Человек1991
Мбаппенальти ) уже приближается к отметке 50 пенальти )
+1
-1
0
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deadjoker
Энрике конечно красавец. Система выстроил монолитную.
0
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0
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trick00
Про его гениальный асисит мы конечно же умолчим)
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