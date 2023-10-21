Холанд забил 40-й гол в 2023-м и догнал Роналду. У Мбаппе 37 мячей, у Кейна – 35
Эрлинг Холанд забил 40-й гол в году за клуб и сборную.
Нападающий «Манчестер Сити» сделал это в матче АПЛ с «Брайтоном» (2:0, 2-й тайм).
40 голов в 2023-м забили только Холанд и форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, прямо сейчас играющий против «Дамака».
39 голов в этом году забил Барнабаш Варга из «Ференцвароша», 37 – Килиан Мбаппе из «ПСЖ», 36 – Херман Кано из «Флуминенсе», 35 – Харри Кейн из «Баварии».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча АПЛ.
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