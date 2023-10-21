Холанд забил 40-й гол в 2023-м и догнал Роналду. У Мбаппе 37 мячей, у Кейна – 35

Эрлинг Холанд забил 40-й гол в году за клуб и сборную.

Нападающий « » сделал это в матче АПЛ с « » (2:0, 2-й тайм).

40 голов в 2023-м забили только Холанд и форвард « » , прямо сейчас играющий против «Дамака».

39 голов в этом году забил Барнабаш Варга из «Ференцвароша», 37 – из «ПСЖ», 36 – Херман Кано из «Флуминенсе», 35 – Харри Кейн из «Баварии».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча АПЛ.

У Холанда спад?

Игра: проверьте свою футбольную орфографию