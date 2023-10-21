Холанд забил 40-й гол в 2023-м и догнал Роналду. У Мбаппе 37 мячей, у Кейна – 35

Теги Бавария ПСЖ Криштиану Роналду Флуминенсе Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Аль-Наср Эр-Рияд Брайтон Ференцварош Харри Кейн Килиан Мбаппе Херман Кано Барнабаш Варга Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 40-й гол в году за клуб и сборную.

Нападающий «Манчестер Сити» сделал это в матче АПЛ с «Брайтоном» (2:0, 2-й тайм).

40 голов в 2023-м забили только Холанд и форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, прямо сейчас играющий против «Дамака».

39 голов в этом году забил Барнабаш Варга из «Ференцвароша», 37 – Килиан Мбаппе из «ПСЖ», 36 – Херман Кано из «Флуминенсе», 35 – Харри Кейн из «Баварии».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча АПЛ.

У Холанда спад?

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49 комментариев

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CHELSEA_2008
Ответ Пользователь заблокирован
холанд такими темпами в следующем сезоне может золотой мяч получить
Не думаю. Месси получит за 10+10 в МЛС.
+35
-14
+21
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alik055
Вроде и клепает практически в каждой игре, но до рекорда Месси и не близко. Удивительный результат 91 гол за год
+19
-8
+11
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JENNINGS
Ответ Zed_patriot
Холанд играет в АПЛ Кринж в верблюд-лиге комментарии излишни
Сравнивать 23-летнего футболиста и 38-летнего 5-кратного обладателя ЗМ кто где играет... ну такое, скажу я
+16
-8
+8
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Человек1991
Хахахаха догнал Роналду )) Холланд эти 40 голов забил в топ 1 лиге мира , Роналду в пустынной медиалиге которая даже не в топ 50, в товарищеском предсезонном арабском кубке, и в отборе Евро Люксам и Лихтам . )) но даже этим всем слабым командам 12 голов с пенальти , 8 из них левейшие, 7 голов офсайды и другие нарушения , 20 голов с нескольких метров большинство практически в пустые ворота. ))
+11
-8
+3
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Антон44
Требл>ЧМ
+11
-8
+3
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Псевдоадекват
В каком же космическом уровне был Месси, когда забил 91 голов, сейчас уму не постижимо
+3
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ten Hag
Ответ Zed_patriot
Холанд играет в АПЛ Кринж в верблюд-лиге комментарии излишни
А ты так никогда и не поумнеешь
Каждому свое ;)
+4
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rigobersong
Догнал роналду?:)) Что-то никто не форсил Митровича или Сергеева когда они в Чемпионшипе и ФНЛ 40+ голов за сезон забивали, но посмешище с бедуин лиги ставят в один ряд с Холандом который забивает в АПЛ, просто смешно:)
+7
-5
+2
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Cearvm
С каких пор в голевую статистику включают из игроков не из топ-5 чемпионатов, а главное зачем? Чемпионаты Саудовской Аравии, Бразилии и Венгрии - принципиально другой уровень, там голы можно делить на 2 примерно.
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TheFrosty
Ответ Псевдоадекват
В каком же космическом уровне был Месси, когда забил 91 голов, сейчас уму не постижимо
Даже Мюллера перегнал с 85 мячами. Правда тот не бил пенки, забивать начал с 11 тура и меньше игр сыграл.
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Кефтеме
Ответ KING_OF_RUSSIA
Комментарий удален модератором
Но кто-то не может этого сделать ПОЧЕМУ-ТО
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Кефтеме
Ответ ман сити фейк
40 голов Роналду всяким Истиклолам и Альблабла будете всерьез принимать?
Митрович недавно 40+ голов забил в Чемпионшипе
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Сергей Лимонников
Ответ rigobersong
У Месси 2 требла, 2 финала ЧМ:) У роналду 0 треблойв, 0 финалов ЧМ:))
Причём здесь Рон?
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Ответ Zed_patriot
Барнабаш вот кто действительно топ из этого списка
почему?
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Кефтеме
Ответ CHELSEA_2008
Не думаю. Месси получит за 10+10 в МЛС.
60 + сделал он в сезоне 22/23 , ты думаешь за 10+10 дадут?
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BayernFan44
Ответ JENNINGS
Сравнивать 23-летнего футболиста и 38-летнего 5-кратного обладателя ЗМ кто где играет... ну такое, скажу я
Ну давайте сравнивать через 10 лет 50-летнего криша, забивающего 40 в медиалиге с европейскими топ бомбардирами, коэффициенты лиг на золотую бутсу не просто так придумали
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TheFrosty
Холанд догнал Роналду, чтобы еще раз поржать с его одного гола в последнем сезоне АПЛ.
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Евгений Головин
Надо больше пенальти в песочной лиге чтобы опередить всех. Может и за ЗМ поборется в 2024
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ман сити фейк
40 голов Роналду всяким Истиклолам и Альблабла будете всерьез принимать?
+8
-7
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sbtqg59825
Ответ Человек1991
Хахахаха догнал Роналду )) Холланд эти 40 голов забил в топ 1 лиге мира , Роналду в пустынной медиалиге которая даже не в топ 50, в товарищеском предсезонном арабском кубке, и в отборе Евро Люксам и Лихтам . )) но даже этим всем слабым командам 12 голов с пенальти , 8 из них левейшие, 7 голов офсайды и другие нарушения , 20 голов с нескольких метров большинство практически в пустые ворота. ))
Роналду заслужил набивать такую стату) так что не убедил)
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rigobersong
Бобби Чарльтон умер!:(
+3
-3
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Кефтеме
Ответ Direct free kick
Привычный триумвират Роналду, Мбаппе и Холланд
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Экспертное мнение
Холанд вроде забивает без остановки весь год, а набрал всего 40 к ноябрю. Нет, это не значит что мало. Просто еще раз напоминает нам, насколько же фантастичен показатель Месси - 91 гол в 2012 году. Уму непостижимо, никакие супербомбардиры 21 кека вроде Роналду тогда и Холанда сейчас не подбирались и к 80. И при этом Месси не замыкун)
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Tima_Milan
Ответ ман сити фейк
40 голов Роналду всяким Истиклолам и Альблабла будете всерьез принимать?
Истик ЛОЛ и Аль-Итить фак
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Uragan Boy
Ответ ман сити фейк
40 голов Роналду всяким Истиклолам и Альблабла будете всерьез принимать?
нет конечно, вы что???
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kvint(ksk)
Ответ Антон44
Требл>ЧМ
Согласен . ЗМ должен получить Альфарес . Все-таки Требл + ЧМ. А ты согласен ?)
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Никита Смолов
Ответ Антон44
Требл>ЧМ
Провалить все полуфиналы и финалы< лучший игрок ЧМ
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Экспертное мнение
Холанд вроде забивает без остановки весь год, а набрал всего 40 к ноябрю. Нет, это не значит что мало. Просто еще раз напоминает нам, насколько же фантастичен показатель Месси - 91 гол в 2012 году. Уму непостижимо, никакие супербомбардиры 21 кека вроде Роналду тогда и Холанда сейчас не подбирались и к 80. И при этом Месси не замыкун)
+4
-4
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Кефтеме
Ответ el ruso guapo
Играй роналду в мс в таком и в 38 забивал бы больше чем холланд. Он это показал, когда в донном мю забил 19.
В след. сезоне в МЮ он вообще перестал забивать , хотя в ЛЕ против всяких Омоний играл , иногда убойные моменты не забивал, после этого началось всё это
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Direct free kick
Ответ ten Hag
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Хейт Холланда не менее смешон. У Витяна ливерпульского гол с пенальти Нуньеса за 4 игры в ЮА отборе это круто, а Холланд если не забил разок - провал
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ten Hag
Ответ Человек1991
Хахахаха догнал Роналду )) Холланд эти 40 голов забил в топ 1 лиге мира , Роналду в пустынной медиалиге которая даже не в топ 50, в товарищеском предсезонном арабском кубке, и в отборе Евро Люксам и Лихтам . )) но даже этим всем слабым командам 12 голов с пенальти , 8 из них левейшие, 7 голов офсайды и другие нарушения , 20 голов с нескольких метров большинство практически в пустые ворота. ))
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ОМАР бб
Ответ Алексей Власов
Это когда френс футбол официально извинился перед Иньестой что он не получил ЗМ ?))
Когда? Где? Ссылка
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Zed_patriot
Ответ Пользователь заблокирован
почему?
за Ференцварош столько забить
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Tima_Milan
Всего лишь догнал 😎
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dalmolchun
У Месси было то ли 87 то ли 78 за год
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Футбол, хоккей итд
Статистика конечно впечатляет, но пора уже забивать голы в решающих матчах. Может уже в этом сезоне, что нибудь получится.... Удачи Холланду.
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Человек1991
Ни один адекватный сайт и футбольный эксперт не считает голы в пустынной медиалиге, которая даже не в топ 50 , и тем более 7 голов в предсезонном товарищеском кубке , и голы в отборе Евро слабейшим сборным вроде Лихтенштейна и Люксембурга я бы тоже не считал. Исходя из этого, 2023 год : Месси 28 голов 12 голевых передач . Роналду 0 голов 0 голевых передач.
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Zed_patriot
Ответ el ruso guapo
Играй роналду в мс в таком и в 38 забивал бы больше чем холланд. Он это показал, когда в донном мю забил 19.
Только проблема одна, Кринж в Европе был никому не нужен 😂😂
+6
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