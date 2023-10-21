Шоу не вернется до ноябрьских матчей сборных. Защитник «МЮ» из-за травмы не играет с августа

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Люк Шоу Эрик тен Хаг Аарон Уан-Биссака Здоровье Футбол

Люк Шоу не вернется до ноябрьской паузы на матчи сборных.

В последний раз защитник «Манчестер Юнайтед» появлялся на поле 19 августа. Он не играет из-за мышечной травмы.

Главный тренер Эрик тен Хаг сообщил, что Шоу еще не завершил восстановление.

«Я не ожидаю его возвращения в этом блоке матчей», – сказал нидерландец.

В то же время тен Хаг отметил, что Аарон Уан-Биссака уже не так далек от того, чтобы возобновить тренировки в общей группе.

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1 комментарий

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Mekanych Red Devil
Хоть бы Регилон больше не сломался. А то слева смотреть на Амрабата или Линделефа то еще зрелище.
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