Шоу не вернется до ноябрьских матчей сборных. Защитник «МЮ» из-за травмы не играет с августа
Люк Шоу не вернется до ноябрьской паузы на матчи сборных.
В последний раз защитник «Манчестер Юнайтед» появлялся на поле 19 августа. Он не играет из-за мышечной травмы.
Главный тренер Эрик тен Хаг сообщил, что Шоу еще не завершил восстановление.
«Я не ожидаю его возвращения в этом блоке матчей», – сказал нидерландец.
В то же время тен Хаг отметил, что Аарон Уан-Биссака уже не так далек от того, чтобы возобновить тренировки в общей группе.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
1 комментарий