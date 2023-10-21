Наумов о гонке в РПЛ: «Зенит» свои спады преодолеет и все равно в итоге будет первым»

Николай Наумов считает, что «Локомотив» не обгонит «Зенит» в сезоне Мир РПЛ.

Экс-президент железнодорожников высказался в преддверии матча 12-го тура между красно-зелеными и «Динамо».

— В этом матче мотивацией может стать тот факт, что всего в одном очке позади « » идет « »?

— Мотивация есть только в том, чтобы занять призовое место. Я не думаю, что «Зенит» кому-то уступит золото, даже если он сейчас где-то чуть ниже. Все равно в итоге «Зенит» будет первым.

И сейчас принципиально не то, пропустил ли «Локо» именно сейчас «Зенит» вперед себя. А принципиально — каждый матч максимально стараться выигрывать. А кто там тебя обгонит — уже десятый вопрос. Если «Локомотив» будет всех обыгрывать, его никто не обгонит.

Хотя, повторюсь, «Зенит» свои спады преодолеет и на длинной дистанции будет более стабилен, чем любая другая команда, – сказал .

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