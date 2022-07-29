Наумов о «Локо»: «Не вижу, за счет чего можно избежать поражения в Питере. «Зенит» слишком хорошо укомплектован и организован»

высказался в преддверии субботнего матча Мир – ив».

«Дела у «Локомотива» пока не очень. Потери очков в двух стартовых турах, сумбурная игра... И еще травмы Жемалетдинова с Фассоном сильно усложняют кадровую ситуацию для железнодорожников.

Не вижу, за счет чего они могут избежать поражения в Питере. Слишком хорошо укомплектован и организован «Зенит», чтобы оступиться дома с нынешним «Локо». Это может произойти только в случае недооценки соперника, какая была у команды Семака с «Химками», – сказал экс-президент «Локомотива».