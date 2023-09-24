«Локомотив» станет чемпионом при настрое как с «Зенитом». На игры с более слабым соперником команда выходит равнодушной». Наумов об РПЛ

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Николай Наумов Наир Тикнизян Чемпионат.com Футбол

Николай Наумов отметил зависимость результатов «Локомотива» от мотивации.

В 9-м туре Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Набрав 15 очков, команда занимает 6-е место в турнирной таблице.

«Я говорил, если «Локомотив» будет играть в свою игру от обороны, будут резкие контратаки, то при удачном стечении обстоятельств будет 1:1. Но тут повезло больше! В конце была ошибка зенитовских защитников, и Тикнизян забил второй гол. Это сильная игра «Локомотива»! Такую команду мы и ждем. Они показали характер, боевитость, на чем всегда строилась игра «Локомотива».

Если будет такой настрой, как в матче с «Зенитом», то «Локомотив» станет чемпионом. К сожалению, тренерскому штабу не удается мотивировать футболистов на игры со средним соперником или с более слабым. Поэтому команда выходит равнодушной. А в матче с «Зенитом» у них горели глаза», – сказал бывший президент «Локомотива».

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9 комментариев

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Иван Висс
началось. давайте циклы как у Спартака ещё сделаем
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-2
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Дмитрий Махаев
Ответ Иван Висс
началось. давайте циклы как у Спартака ещё сделаем
Боже упаси, хоть и болею за Локо четверть века, но лично у меня никакой эйфории. Просто приятная и довольно неожиданная победа, и тем она более приятная))
+5
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ТрактоПоктер
Понеслось
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владимир семенов
Дурак что ли,каким чемпионом он станет
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rarog
Ух, у них чо, спартактрянка
+3
-3
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Nick Crosier
Сейчас можно потихоньку собирать все цитаты в каком туре кто чемпионом будет и посмотреть после 30ого. До 3его-Спартак.Сейчас вот вроде чемпионство Локо прогнозируют.
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Олег Сагайдачный
Ответ rarog
Ух, у них чо, спартактрянка
Город то один.А команды 4 штуки осталось. И все считаю себя финтипоперсными корифеями футбола.
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