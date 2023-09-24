«Локомотив» станет чемпионом при настрое как с «Зенитом». На игры с более слабым соперником команда выходит равнодушной». Наумов об РПЛ

Николай Наумов отметил зависимость результатов «Локомотива» от мотивации.

В 9-м туре Мир «Локомотив» обыграл « » со счетом 2:1. Набрав 15 очков, команда занимает 6-е место в турнирной таблице.

«Я говорил, если «Локомотив» будет играть в свою игру от обороны, будут резкие контратаки, то при удачном стечении обстоятельств будет 1:1. Но тут повезло больше! В конце была ошибка зенитовских защитников, и забил второй гол. Это сильная игра «Локомотива»! Такую команду мы и ждем. Они показали характер, боевитость, на чем всегда строилась игра «Локомотива».

Если будет такой настрой, как в матче с «Зенитом», то «Локомотив» станет чемпионом. К сожалению, тренерскому штабу не удается мотивировать футболистов на игры со средним соперником или с более слабым. Поэтому команда выходит равнодушной. А в матче с «Зенитом» у них горели глаза», – сказал бывший президент « ».

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