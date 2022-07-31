Наумов о 0:5 «Локо»: «Можно проиграть крупно, особенно «Зениту», но не так безвольно. Ужасное зрелище»

Николай Наумов оценил разгром «Локомотива» в матче Мир РПЛ с «Зенитом» (0:5).

«До перерыва и в первые 20 минут второго тайма была вполне равная игра. Но дальше на поле была только одна команда. Что случилось с «Локо», ума не приложу. Они просто остановились, перестали играть. И это удручает.

Можно проиграть с крупным счетом, особенно такому сопернику, как «Зенит», но не так безвольно, как это сделал «Локомотив». Ужасное зрелище. Питерцам не пришлось даже напрягаться, чтобы победить с таким счетом», – сказал экс-президент «Локомотива».