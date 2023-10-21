«Лаутаро не такой как Шкриньяр. Наличие преданных игроков – дополнительная ценность». Маротта о новом контакте форварда

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия Беппе Маротта Милан Шкриньяр Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес не поступит с «Интером» как Милан Шкриньяр.

Такое мнение выразил генеральный директор «Интера» Беппе Маротта, который сказал о словаке, бесплатно перешедшем в «ПСЖ»: «Он обидел «Интер», я очень разочарован. Мы предлагали множество решений, но он отказывался продлевать контракт».

– У Лаутаро контракт до 2026 года, почему он его продлит?

– Правильно, что клуб обращает внимание на ситуацию с игроками. С одной стороны, актив защищен, с другой – усиливается чувство общности.

Лаутаро не такой как Шкриньяр. Если он проявит желание продлить контракт – это и наше желание, – значит, мы на правильном пути, и союз игрока и клуба может продолжаться долго.

Наличие преданных игроков – это дополнительная ценность. Если отсутствует чувство принадлежности, игрок даже не понимает, что значит играть или выигрывать дерби. Лучше всего для клуба – иметь игрока, который отказывается от перехода в более статусные команды, чтобы оставаться привязанным к своему клубу.

– Лаутаро – лучший игрок Серии А? Прав ли Баджо?

– Да, сейчас никто не похож на него, – сказал Маротта.

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4 комментария

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Эдвард Джеймс Кенуэй
Сколько в интере уже таких преданных было. Икарди с капитанской повязкой, Лукаку. Кто следующий, пусть выключит свет
+3
-3
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