Маротта о возвращении Онана в «Интер»: «В футболе все возможно. Сделка по Андре была для нас крайне успешной: подписали бесплатно и продали за крупную сумму»

Генеральный директор «Интера» допустил подписание Андре Онана в будущем.

«В футболе может произойти что угодно, пусть даже после возвращения не все добиваются хороших результатов.

И мы, и он получили важный опыт, к тому же для нас эта сделка была крайне успешной, мы взяли его бесплатно и продали за крупную сумму», – сказал о голкипере, перешедшем в « » за 52,5 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов.

провел в « » один сезон. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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