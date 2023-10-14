Маротта о возвращении Онана в «Интер»: «В футболе все возможно. Сделка по Андре была для нас крайне успешной: подписали бесплатно и продали за крупную сумму»
Генеральный директор «Интера» допустил подписание Андре Онана в будущем.
«В футболе может произойти что угодно, пусть даже после возвращения не все добиваются хороших результатов.
И мы, и он получили важный опыт, к тому же для нас эта сделка была крайне успешной, мы взяли его бесплатно и продали за крупную сумму», – сказал Беппе Маротта о голкипере, перешедшем в «Манчестер Юнайтед» за 52,5 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов.
Онана провел в «Интере» один сезон. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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