Маротта о возвращении Онана в «Интер»: «В футболе все возможно. Сделка по Андре была для нас крайне успешной: подписали бесплатно и продали за крупную сумму»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Беппе Маротта Андре Онана Футбол

Генеральный директор «Интера» допустил подписание Андре Онана в будущем.

«В футболе может произойти что угодно, пусть даже после возвращения не все добиваются хороших результатов.

И мы, и он получили важный опыт, к тому же для нас эта сделка была крайне успешной, мы взяли его бесплатно и продали за крупную сумму», – сказал Беппе Маротта о голкипере, перешедшем в «Манчестер Юнайтед» за 52,5 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов.

Онана провел в «Интере» один сезон. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Нефанатик
Очень удачная сделка. Продали этот нелеквид за круглую сумму
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Under
Ответ Армен Амбарян
ахахах,камень в огород мю😂
и где же камень?
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Эксперт Спортс
Ответ Нефанатик
Очень удачная сделка. Продали этот нелеквид за круглую сумму
Рим не за один день строили. Фаны МЮ жестокие. Тер Штеген первые два сезона косячил знатно, посмотрите теперь один из лучших если не самый лучший кипер
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