Юран о матче со «Спартаком»: «Где-то в классе «Пари НН», может, уступает, но мы должны брать самоотдачей»
Сергей Юран поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».
«С такими клубами нужно больше пробежать, больше выиграть единоборств. Мы уже играли со «Спартаком». Самое главное, что объясняю: в голове у некоторых сидит неуверенность. Это мы убираем и играем от себя.
В футболе незаменимых нет. Сулейманов ушел на повышение, я не имел права его не отпустить. Как ему в глаза потом смотреть? Вот теперь забивают Кутателадзе, Зе Турбо, Севикян... Это приятно наблюдать всегда.
Где‑то в классе мы, может, и уступаем. Но должны брать самоотдачей. И говорю спасибо за дисциплину на поле. Они выполняют то, что требуют от них.
В турнирной таблице приятное место, но эйфории нет. Самое главное – нельзя безвольно выходить на поле. Для меня это четко», – сказал тренер «Пари НН» в эфире программы «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».
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