Юран хочет бороться за чемпионство: «Не исключаю, что, если последует приглашение из топ-клуба, попробую себя на новом уровне»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Футбол

Сергей Юран допустил, что в будущем покинет «Пари НН».

— Видел вашу цитату, что через два года вы будете бороться за чемпионство. Имели в виду один из российских топ-клубов или думаете, что такое теоретически возможно и в «Нижнем Новгороде»?

— Мне нравится в «Пари НН» и в самом городе. Сейчас поменялось руководство, каждый занимается своим делом. Хотелось бы, конечно, чтобы был бюджет, который позволит бороться за высокие места. Я прошел все этапы: выигрывал Вторую лигу, Первую, решал поставленные задачи в РПЛ. Теперь хочется побороться за чемпионство.

Если в ближайшем будущем «Нижний» сможет поставить перед собой такие задачи, с удовольствием останусь. Но не исключаю, что, если последует приглашение из топ-клуба, попробую себя на новом уровне. Ставлю перед собой максимальные цели! – сказал главный тренер «Пари НН».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dvin
Юран кстати удивляет. Думал, он только орать умеет, но в прошлом году без него Химки наглядно показали, что тренировать и на МАТЧ-ТВ анализировать это разные вещи. В этом году Нижний уверенно смотрится. Удачи!
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quiet Dad
а говорят Царь тролит прессу .
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ветер
Ответ Огюст
Какой "скромный "мужик- тренер Юран ,так как бы между прочим себя прорекламмировал дав заявку свою на тренерское место в топ клуб - возможно намекает на Спартак - заслуги огромные вторую лигу выигрывал !!
Ну так у Абассаля, даже захудалой Сегунды Б нет в наличии. Куда Юрану до него. Главное испанец, молодого Месси видел в Барсе. Этого достаточно. )))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Барсик кстати вполне хороший тренер, не топ, но и не физрук из стада рахимовых-кобелевых
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Сметанин
Как бы не хейтили Юрана(правда не всегда понятно за что),но он дает в результат практически в любой команде
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Имени
Ответ Владислав Бондарчук
Ему надо в нижнем добиться результата и попасть в еврокубки
Ну за разбан нашего футбола ему можно будет и сборную доверить и пост главы РФС, сам выберет )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SuperStarrrr
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Барсик кстати вполне хороший тренер, не топ, но и не физрук из стада рахимовых-кобелевых
Кобелев с 13-ю игроками стал бронзовым призером ЧР, и в ЛЧ поиграл пусть и недолго, все-таки..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Timur_A
Ответ Пользователь Имени
Ну за разбан нашего футбола ему можно будет и сборную доверить и пост главы РФС, сам выберет )
Можно и в президенты РФ, тогда уж
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий