Канчельскис о желании Мухина играть в «МЮ»: «Могу пожелать Максу удачи. Не все хотят уезжать. Зачем ехать в Европу за копейки, если ты тут много зарабатываешь?»

Теги ЦСКА Андрей Шевченко премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Максим Мухин Футбол

Андрей Канчельскис отреагировал на желание Максима Мухина поиграть за «МЮ».

«Все может быть, я бы хотел посмотреть на кого-нибудь из российских футболистов в составе «МЮ». Это сложно, ситуация с нашим спортом сейчас непростая. Но у всех есть мечта.

Могу пожелать Максу только удачи, чтобы он работал, верил в это. Многие хотят просто уехать зарабатывать, не играть на таком уровне.

Раньше большинство футболистов уезжали на меньшие зарплаты в Европу. Шевченко поехал в «Милан» с понижением зарплаты, я в «Шахтере» получал больше, чем в «Манчестере». Так получилось, что манкунианцы мне помогли, спасибо им большое.

Не все хотят уезжать. Там нужно быть сильнее своих партнеров, каждая игра и тренировка – вызов. Многие этого боятся. Зачем от добра добра искать и ехать в Европу за копейки, если ты тут много зарабатываешь?

Есть много советчиков и жуликов в футболе, которые говорят не уезжать. Мухин – молодец, дай Бог у него все получится», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Доктор Верховцев
Имею желание играть в МЮ, но не имею возможности! Имею возможность играть в Уфе, но не имею желания! Так выпьем же за то...
+4
0
+4
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igls54
Ваша фамилия Мухин? Вы улетаете!
+1
0
+1
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alik055
Вот интересно. Как будет выглядеть, наша всеми любимая РПЛ, если начнут массово уезжать за границу?
0
0
0
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Алексей Ненахов
Ответ alik055
Вот интересно. Как будет выглядеть, наша всеми любимая РПЛ, если начнут массово уезжать за границу?
Как чемпионат Сербии или Хорватии
0
0
0
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Александр Колосов
Ответ Алексей Ненахов
Как чемпионат Сербии или Хорватии
То есть также, как и сейчас?
0
0
0
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